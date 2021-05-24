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СБУ пресекла поставки военных комплектующих в Россию

24.05.2021, 14:08
СБУ пресекла поставки военных комплектующих в Россию - Фото
Фото – пресс-служба СБУ

Контрразведка СБУ заблокировала деятельность преступной группы, которая незаконно поставляла товары военного назначения в Россию, сообщает пресс-служба ведомства.

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По версии следствия, в группу входили жители Харьковской, Киевской и Сумской областей. Они скупали комплектующие на вторичном рынке и вывозили их в Россию на автотранспорте, минуя таможенный контроль, утверждают в СБУ.

В ведомстве заявили, что предотвратили переправку в РФ партии военных товаров на сумму более $100 000.

Во время операции было проведено 16 обысков в местах проживания подозреваемых и хранения товаров. Изъяты комплектующие к военной технике, штампы для подделки техдокументации, печати коммерческих структур, бухгалтерские документы, черновики, чеки, средства связи.

Решается вопрос о сообщении подозрения по статье о нарушении порядка международной передачи товаров, подлежащих государственному экспортному контролю.

  • В ноябре 2020 года СБУ заблокировала вывоз из Николаева оборудования для российских военных кораблей.
Денис Юдин
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сбу контрразведка военные комплектующие
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