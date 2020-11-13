Контрразведка СБУ заблокировала вывоз оборудования для российских военных кораблей

СБУ в Николаеве предотвратила поставку оборудования для военных кораблей РФ. Сейчас продолжаются следственные мероприятия

В Николаеве контрразведка Службы безопасности Украины раскрыла и не допустила попытку скрытого вывоза газотурбинной продукции для нужд ВМФ РФ. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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По данным следствия, местные бизнесмены совместно с гражданином России планировали нелегально переправить через границу продукцию одного из госпредприятий для проведения испытания газотурбинных двигателей, эксплуатирующихся на военных кораблях РФ. Во время обысков было изъято само оборудование, а также документы.

Сейчас СБУ устанавливает все обстоятельства дела.

29 октября СБУ в Киеве задержала "замкомандира" одного из подразделений гибридных войск РФ.

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Владислав Сердюк

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