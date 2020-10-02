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Кандидат в депутаты от Слуги народа, который выступал на "Новороссия ТВ", снялся с выборов

02.10.2020, 16:27
Кандидат в депутаты от Слуги народа, который выступал на
Фото - Facebook Егора Клецова

Егор Клецов, как отмечает журналист Вахтанг Кипиани, возил гуманитарную помощь в "Первый военный госпиталь ДНР"

Кандидат в депутаты Николаевского городского совета от Слуги народа Егор Клецов отказался от участия в выборах. Он сообщил об этом в Facebook.

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До этого политтехнолог Тарас Березовец сообщал, что Клецов снимался в эфирах "Новороссия ТВ" и называл войну с РФ "внутренним конфликтом". Журналист Вахтанг Кипиани заявил, что кандидат в депутаты ранее возил гуманитарную помощь так называемому "Первому военному госпиталю ДНР".

 

Сам Клецов заявил, что решение отказаться от участия в выборах "сложное, но правильное". Он добавил, что останется "работать на благо горожан".

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Станислав Стороженко
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