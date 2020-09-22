Мэр Николаева поклялся на Библии, что не владеет заводами по производству плитки - видео

Мэр Николаева Александр Сенкевич публично поклялся на Библии, что ни ему, ни его семье не принадлежат заводы по изготовлению плитки. Об этом он заявил в эфире телешоу Битва за город.

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Сенкевич отметил, что несмотря на работу в IT, он является христианином и верит в Бога.

"Я взял эту книгу, кладу на нее руку и говорю: я клянусь каждому из вас и перед Богом, что ни мне, ни моей жене, ни брату, ни моим родственникам, ни подставным лицам не принадлежит и не принадлежало ни одного завода по производству брусчатки или плитки", - сказал мэр Николаева.

Также он заявил, что никогда не использовал свое служебное положение для продвижения собственных фирм и компаний.

Ранее местные СМИ отмечали, что в городе стали чаще использовать тротуарную плитку. В 2020 году за укладку плитки на тротуарах Николаева городские власти уплатят больше 53 000 000 гривен. Некоторые начали полагать, что с этим может быть связан Сенкевич.