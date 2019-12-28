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В мэрии Николаева проходит обыск - мэр

В мэрии Николаева проходит обыск - мэр - Фото
Фото: Facebook Александра Сенкевича
28.12.2019, 16:46

Обыски проходят по постановлению суда, уточнил Александр Сенкевич

В департаменте ЖКХ Николаевского горсовета проходят обыски, касающиеся работы департамента с подрядными организациями в 2017-2018 годах. Об этом в Facebook сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

Обыски проходят по постановлению суда, уточнил мэр.

"Я, как мэр города, говорил, что городская власть будет идти навстречу следствию и предоставит все необходимые материалы для полноценного их изучения правоохранительными органами. Нам нечего скрывать", - написал Сенкевич.

По его словам, все материалы по работе с конкретными подрядчиками за указанный период будут переданы следователям.

"Все подрядные организации, которые ненадлежащим образом выполняли свои обязательства перед городом, должны ответить за это перед законом", - отметил Сенкевич.

Корреспондент LIGA.net попытался выяснить подробности об обыске, а также в рамках какого именно уголовного дела он прошел, однако телефоны прокуратуры Николаева не отвечают на звонки. Также местные СМИ не сообщают подробностей об обыске. 

В ноябре СБУ заявила о разоблачении должностных лиц Николаевской таможни Государственной фискальной службы на масштабных злоупотреблениях. 

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Николаев обыск мэрия александр сенкевич
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