В мэрии Николаева проходит обыск - мэр

Фото: Facebook Александра Сенкевича

В департаменте ЖКХ Николаевского горсовета проходят обыски, касающиеся работы департамента с подрядными организациями в 2017-2018 годах. Об этом в Facebook сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

Обыски проходят по постановлению суда, уточнил мэр.

"Я, как мэр города, говорил, что городская власть будет идти навстречу следствию и предоставит все необходимые материалы для полноценного их изучения правоохранительными органами. Нам нечего скрывать", - написал Сенкевич.

По его словам, все материалы по работе с конкретными подрядчиками за указанный период будут переданы следователям.

"Все подрядные организации, которые ненадлежащим образом выполняли свои обязательства перед городом, должны ответить за это перед законом", - отметил Сенкевич.

Корреспондент LIGA.net попытался выяснить подробности об обыске, а также в рамках какого именно уголовного дела он прошел, однако телефоны прокуратуры Николаева не отвечают на звонки. Также местные СМИ не сообщают подробностей об обыске.

В ноябре СБУ заявила о разоблачении должностных лиц Николаевской таможни Государственной фискальной службы на масштабных злоупотреблениях.