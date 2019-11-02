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СБУ обыскала Николаевскую таможню: злоупотреблений на миллионы

СБУ обыскала Николаевскую таможню: злоупотреблений на миллионы - Фото
Фото: ssu.gov.ua
02.11.2019, 16:35

В СБУ говорят, что руководство таможни совместно с начальниками нескольких таможенных постов нарушали закон в интересах коммерческих структур

СБУ заявляет о разоблачении должностных лиц Николаевской таможни Государственной фискальной службы на масштабных злоупотреблениях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным СБУ, в течение 2018-2019 годов руководство областной таможни совместно с начальниками нескольких таможенных постов систематически нарушали закон в интересах коммерческих структур.

"При ввозе из Европы минеральных удобрений должностные лица безосновательно занижали налоговые ставки, в результате чего государственный бюджет недополучил почти 10 млн гривень", - говорится в сообщении СБУ.

Там также добавили, что в ходе санкционированных обысков изъяли документацию, подтверждающую злоупотребления. 

Открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением) УК.

Предъявлено ли уже кому-то официальное подозрение, в СБУ не сообщают.

29 октября в полиции Киева заявили о задержании во время получения взятки в размере $40000 главного специалиста Нацбанка.

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коррупция сбу таможня Николаев ГФС
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