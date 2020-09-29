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СБУ задержала боевика, который штурмовал админздания в Луганске и Северодонецке: фото

29.09.2020, 13:27
СБУ задержала боевика, который штурмовал админздания в Луганске и Северодонецке: фото - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба СБУ

Террористу грозит до восьми лет лишения свободы

В Северодонецке сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили боевика террористической организации ЛНР, который участвовал в захвате админзданий органов госвласти в Луганске и Северодонецке в 2014 году. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Установлено, что боевик причастен к штурму здания Управления СБУ в Луганской области.

В СБУ добавили, что позже террорист в составе группировки Дремова  участвовал в захвате админзданий в Северодонецке.

По оперативной информации, боевик поддерживал связь и способствовал деятельности диверсионной группы Ямала, участники которой готовили теракты в Северодонецке ко Дню независимости в 2014 году.

CБУ задержала боевика

После освобождения города он скрывался от правосудия.

Ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 (участие в непредусмотренных законом вооруженных формированиях) Уголовного кодекса

В случае доказательства вины ему грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Арина Толина
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