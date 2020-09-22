СБУ подозревает гендиректора завода в финансировании боевиков

По данным СБУ, гендиректора завода объявили в розыск

Служба безопасности Украины подозревает гендиректора промышленного предприятия из ОРЛО в финансировании оккупационной администрации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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СБУ заочно сообщила о подозрении гендиректору, речь идет в масштабной уплате "налогов" в пользу оккупационной администрации и боевиков.

По данным предварительного следствия, после начала войны на Донбассе в 2014 году госпредприятие, которое специализируется на изготовлении промышленных комплектующих, захватили и "национализировали" боевики.

"В 2015 году завод возобновил работу и был зарегистрирован в фейковых "налоговых органах" террористов. Установлено, что в течение шести лет предприятие через фирмы-прокладки поставляет свою продукцию в РФ и ряда европейских стран, а движение средств происходит через так называемый "банк ЛНР", - отметили в СБУ.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата госвласти, изменения границ территории или государственной границы Украины) Уголовного кодекса.

Гендиректора завода объявили в розыск, на его имущество, которое находится на подконтрольной Украине территории, наложен арест.

СПРАВКА. ОРДЛО – "отдельные районы Донецкой и Луганской областей", определение из минских соглашений. Де-факто – захваченная гибридными войсками РФ часть Донбасса.

онтрразведка Службы безопасности заявила о разоблачении и прекращении функционирования канала получения соцвыплат из госбюджета боевиками террористической организации ДНР. 21 августа к

Арина Толина

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