UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

СБУ: Контрразведка взяла агента российских спецслужб. Он хотел вывезти в РФ военные товары

Цей матеріал також доступний українською
25.06.2021, 17:00
СБУ: Контрразведка взяла агента российских спецслужб. Он хотел вывезти в РФ военные товары - Фото
Боец СБУ (Фото: пресс-служба СБУ)

Служба безопасности Украины заявляет о задержании "агента российских спецслужб". Мужчина якобы пытался наладить канал вывоза из Украины в РФ электронных изделий военного назначения, передает пресс-служба СБУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Контрразведчики заявляют, что жителя Ровно завербовали российские спецслужбы, когда он находился в РФ. Он получил от куратора задание найти и купить в Украине электронные изделия военного назначения, которые используют для изготовления вооружения и военной техники, в том числе ракетных носителей.

После этого мужчина должен был отправить все купленное в Россию. Если бы все прошло "успешно", российские кураторы хотели наладить постоянный канал перемещения товаров военно-промышленного комлпекса.

В СБУ сообщают, что у "агента" нашли и изъяли критический импорт, ему объявили о подозрении по статье о госизмене.

Читайте также: На оборонном предприятии хотели за $2 млн продать в Азию секретные разработки – СБУ

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
сбу агент впк российские спецслужбы контрразведка
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 