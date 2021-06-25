СБУ: Контрразведка взяла агента российских спецслужб. Он хотел вывезти в РФ военные товары
Служба безопасности Украины заявляет о задержании "агента российских спецслужб". Мужчина якобы пытался наладить канал вывоза из Украины в РФ электронных изделий военного назначения, передает пресс-служба СБУ.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Контрразведчики заявляют, что жителя Ровно завербовали российские спецслужбы, когда он находился в РФ. Он получил от куратора задание найти и купить в Украине электронные изделия военного назначения, которые используют для изготовления вооружения и военной техники, в том числе ракетных носителей.
После этого мужчина должен был отправить все купленное в Россию. Если бы все прошло "успешно", российские кураторы хотели наладить постоянный канал перемещения товаров военно-промышленного комлпекса.
В СБУ сообщают, что у "агента" нашли и изъяли критический импорт, ему объявили о подозрении по статье о госизмене.
- 11 июня 2021-го контрразведчики СБУ заявили о задержании военнослужащего ВСУ, который "работал" на террористов на Донбассе.
- 17 июня СБУ заявила о разоблачении канала нелегальных поставок в Европу и Америку запчастей для бронетехники.
Читайте также: На оборонном предприятии хотели за $2 млн продать в Азию секретные разработки – СБУ
Комментарии