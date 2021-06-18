СБУ: На оборонном предприятии хотели за $2 млн продать в Азию секретные разработки

Контрразведчики Службы безопасности заявляют о задержании нескольких бывших и действующих работников оборонного предприятия. Они намеревались продать за $2 млн секретную документацию в сфере военного кораблестроения, сообщает пресс-служба СБУ.

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Следователи заявляют, что мужчины хотели передать секретные данные представителю одной из азиатских стран.

В СБУ утверждают – поймали злоумышленников "на горячем" в одном из отелей Киева во время передачи $250 000 за часть документации с ограниченным доступом.

Также ранее украинские контрразведчики задокументировали получение еще нескольких "авансов" от иностранцев.

Оперативники провели обыски по месту жительства подозреваемых в Николаеве. Там они нашли документы и технику с доказательствами. По факту незаконной сделки открыто дело по статье о госизмене.

25 мая 2021-го в суд отправили дело жителя Николаева, который получил от спецслужбы РФ задание собирать секретную информацию о новейшей военной технике и разработке программ использования БПЛА.

15 июня СБУ заявила о задержании руководства госпредприятия Минобороны во Львове. Директор и главный инженер якобы поставили взятки "на поток", и ежемесячно наносили ущерб государству на полмиллиона гривень.

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Оксана Житнюк

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