СБУ: Контрразведка взяла на Донбассе военного ВСУ. Он "работал" на террористов – фото

Контрразведчики Службы безопасности Украины заявили о задержании военнослужащего ВСУ, который "работал" на террористов на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Оперативники сообщают, что украинского военного завербовало подконтрольное спецслужбам РФ так называемое "министерство государственной безопасности ДНР".

По заданию террористов мужчина якобы собирал и передавал информацию о местах дислокации, силах и средствах одной из аэромобильных бригад ВСУ в зоне проведения операции объединенных сил.

В СБУ заявляют, что он также "инициативно выражал готовность" к диверсиям против украинской армии. Для этого военный накапливал оружие и средства поражения, которые оперативники нашли и изъяли во время обысков.

Силовики заявили о задержании "агента вражеской спецслужбы", ему сообщили о подозрении по статье о терроризме.

Пресс-служба Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере объединенных сил также сообщила, что бойца ВСУ задержали 10 июня по месту жительства в Донецкой области. Он "работал" на оккупантов в течение 2021 года и напрямую "сотрудничал" с одним из террористов.

10 мая 2021-го СБУ задержала на Донбассе разведчика боевиков.

3 июня контрразведка заявила, что взяла на Донбассе агента боевиков, который "был партнером" ООН.

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Оксана Житнюк

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