Роль России на Донбассе. 47% украинцев считают, что ВС РФ участвуют в боях – опрос

В основном украинцы определяют роль России в войне на Донбассе как контроль боевиков (48%) и поставки им вооружения (43%), а также участие Вооруженных Сил РФ в боевых действиях (47%). Об этом говорится в результатах опроса Центра Разумкова и Фонда Деминициативы им. Кучерива.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Респондентов попросили определить роль РФ в войне на Донбассе, им можно было выбрать несколько вариантов. Получились такие результаты (в скобках – результаты на август 2020-го):

- Россия контролирует боевиков, управляет их военными и политическими действиями – 48% (менее 45%)

- ВС РФ участвуют в боевых действиях на стороне боевиков – 47% (менее 40%);

- Роcсия поставляет оружие боевикам – 43% (40%);

- Россия предоставляет ОРДЛО гуманитарную помощь – более 20% (менее 20%);

- Россия поддерживает боевиков преимущественно дипломатическим путем – 18% (менее 15%).

Читайте также: Украинцев спросили, как добиться мира на Донбассе. Наиболее популярны два варианта – опрос

Социологи отмечают, что первые три оценки превалируют среди жителей западных, центральных и восточных областей. В восточных областях такие оценки дают 31-38% опрошенных, при этом 35% остановились на варианте с гуманитарной помощью, а 27% – на дипломатической поддержке.

Респондентов также просили определить, чем является конфликт на Донбассе. Получились такие результаты (в скобах – результаты опроса 2019 года):

- Агрессия России против Украины с использованием местных боевиков – 53,5% (45%);

- Внутренний конфликт, где одну из сторон поддерживает Россия – 15% (более 15%);

- "Война России с Западом" на территории Украины – 13% (менее 13%);

- "Сугубо внутренний гражданский конфликт" в Украине – 7% (более 10%).

В целом 71% украинцев считают, что между Украиной и Россией сейчас идет война, в августе 2020-го таких было около 65%. Меньше всего в существование войны с Россией верят избиратели ОПЗЖ – 46,7% из них считают, что ее нет.

Опрос проведен 14–19 мая 2021 года по всей стране, кроме временно оккупированных территорий, среди 2020 украинцев от 18 лет и старше. Погрешность – не выше 2,3%. Финансировало опрос посольство Нидерландов.

Этот же опрос показал: для большинства украинцев – неприемлемы компромиссы для прекращения войны на Донбассе.

Читайте также: Прощай, Беларусь. Кто может стать новой площадкой переговоров Украина-Россия по Донбассу

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.