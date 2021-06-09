Роль России на Донбассе. 47% украинцев считают, что ВС РФ участвуют в боях – опрос
В основном украинцы определяют роль России в войне на Донбассе как контроль боевиков (48%) и поставки им вооружения (43%), а также участие Вооруженных Сил РФ в боевых действиях (47%). Об этом говорится в результатах опроса Центра Разумкова и Фонда Деминициативы им. Кучерива.
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Респондентов попросили определить роль РФ в войне на Донбассе, им можно было выбрать несколько вариантов. Получились такие результаты (в скобках – результаты на август 2020-го):
- Россия контролирует боевиков, управляет их военными и политическими действиями – 48% (менее 45%)
- ВС РФ участвуют в боевых действиях на стороне боевиков – 47% (менее 40%);
- Роcсия поставляет оружие боевикам – 43% (40%);
- Россия предоставляет ОРДЛО гуманитарную помощь – более 20% (менее 20%);
- Россия поддерживает боевиков преимущественно дипломатическим путем – 18% (менее 15%).
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Социологи отмечают, что первые три оценки превалируют среди жителей западных, центральных и восточных областей. В восточных областях такие оценки дают 31-38% опрошенных, при этом 35% остановились на варианте с гуманитарной помощью, а 27% – на дипломатической поддержке.
Респондентов также просили определить, чем является конфликт на Донбассе. Получились такие результаты (в скобах – результаты опроса 2019 года):
- Агрессия России против Украины с использованием местных боевиков – 53,5% (45%);
- Внутренний конфликт, где одну из сторон поддерживает Россия – 15% (более 15%);
- "Война России с Западом" на территории Украины – 13% (менее 13%);
- "Сугубо внутренний гражданский конфликт" в Украине – 7% (более 10%).
В целом 71% украинцев считают, что между Украиной и Россией сейчас идет война, в августе 2020-го таких было около 65%. Меньше всего в существование войны с Россией верят избиратели ОПЗЖ – 46,7% из них считают, что ее нет.
- Этот же опрос показал: для большинства украинцев – неприемлемы компромиссы для прекращения войны на Донбассе.
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