Социология | Украинцев спросили, как добиться мира на Донбассе. Наиболее популярны два варианта – опрос
Среди украинцев нет однозначного мнения о том, как добиться устойчивого мира на Донбассе, но выделяются два варианта ответов. Об этом пишут в выводах к совместному социологическому исследованию аналитики Центра Разумкова и Фонда Деминициативы им. Кучерива.
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На конец весны 2021 года, на седьмом году гибридной войны России против Украины, одинаково популярны варианты:
а) продолжать дипломатическое и санкционное давление на РФ и ее образования в ОРДЛО (20%);
б) укреплять экономический и военный потенциал Украины параллельно с полной изоляцией ОРДЛО (19%).
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Еще 21% опрошенных не знают, что делать.
13% опрошенных согласны на то, чего добиваются от Украины в Кремле: чтобы власти пошли на прямые переговоры с марионетками РФ в Донецке и Луганске. В восточных областях страны таких почти вдвое больше – 24% респондентов.
Также 13% считают, что нужно системно готовиться к освобождению своих территорий от оккупации.
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При этом общество категорически не воспринимает идею де-факто отказаться от возвращения захваченного россиянами Крыма "в обмен" на частичный или полный мир на Донбассе.
Только 7% считают, что прочного мира на востоке можно было бы достичь путем таких уступок Москве, как автономия ОРДЛО и "отказ" от Крыма. Еще меньше (3%) считают, что ради мира на Донбассе можно было бы официально согласиться на то, что Крым – российский.
- Осенью 2018 года, по данным Группы Рейтинг, в возвращение Крыма верил каждый второй украинец.
- Опросы Группы Рейтинг в марте 2021 года показали, скольким украинцам нужен возврат Крыма, а сколько смирились с оккупацией, а также чей электорат готов отдать Крым России, а чей – нет.
- Также в марте украинцы ответили КМИС, что первым делом нужно сделать после освобождения Крыма и ОРДЛО.
- В октябре 2020-го у президента Зеленского на примерах пояснили, кого поражать в правах при деоккупации
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