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Социология | Украинцев спросили, как добиться мира на Донбассе. Наиболее популярны два варианта – опрос

09.06.2021, 13:23
Украинцев спросили, как добиться мира на Донбассе. Наиболее популярны два варианта – опрос - Фото
Скриншот из видеозаписи пресс-службы штаба ООС

Среди украинцев нет однозначного мнения о том, как добиться устойчивого мира на Донбассе, но выделяются два варианта ответов. Об этом пишут в выводах к совместному социологическому исследованию аналитики Центра Разумкова и Фонда Деминициативы им. Кучерива.

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На конец весны 2021 года, на седьмом году гибридной войны России против Украины, одинаково популярны варианты:

а) продолжать дипломатическое и санкционное давление на РФ и ее образования в ОРДЛО (20%);
б) укреплять экономический и военный потенциал Украины параллельно с полной изоляцией ОРДЛО (19%).

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Еще 21% опрошенных не знают, что делать.

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13% опрошенных согласны на то, чего добиваются от Украины в Кремле: чтобы власти пошли на прямые переговоры с марионетками РФ в Донецке и Луганске. В восточных областях страны таких почти вдвое больше – 24% респондентов.

Также 13% считают, что нужно системно готовиться к освобождению своих территорий от оккупации. 

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При этом общество категорически не воспринимает идею де-факто отказаться от возвращения захваченного россиянами Крыма "в обмен" на частичный или полный мир на Донбассе.

Только 7% считают, что прочного мира на востоке можно было бы достичь путем таких уступок Москве, как автономия ОРДЛО и "отказ" от Крыма. Еще меньше (3%) считают, что ради мира на Донбассе можно было бы официально согласиться на то, что Крым – российский.

Евгений Пилипенко
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