Украинцев спросили о судьбе Донбасса. За спецстатус лишь 10% – опрос
69% украинцев считают, что временно оккупированные регионы Донбасс должны быть частью Украины, как раньше. За спецстатус – лишь 10%, говорится в результатах опроса группы Рейтинг.
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Социологи спрашивали, каким должен быть статус временно оккупированных территорий Донбасса, и получили такие результаты (в скобках – результаты опроса на сентябрь 2020-го):
- Быть частью Украины, как и раньше – 69% (70%);
- Быть частью Украины, но со спецстатусом – 10% (14%);
- Стать частью России – 3% (3%);
- Стать независимыми странами – 6% (6%);
- Другое – 3% (3%);
- Тяжело ответить – 8% (4%).
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Больше всего возвращение временно оккупированных территорий поддерживает возрастная группа 18-35 лет (66%), жители западных областей (78%) и электорат ВО Свобода (87%). Меньше всего – жители восточных областей (57%), группа 35-50 лет (66%) и избиратели партии Шария (38%).
Опрос методом личного интервью проводился с 13 по 21 марта среди 2400 совершеннолетних украинцев по всей стране, кроме временно оккупированных территорий. Теоретическая погрешность – не более 2%. Исследование финансировалось Агентством США по международному развитию (USAID).
- 20 мая на пресс-конференции президент Владимир Зеленский не исключил, что вопрос Донбасса может быть вынесен на всеукраинский референдум. Он заверил: "зрады" не будет.
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