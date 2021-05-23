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Украинцев спросили о судьбе Донбасса. За спецстатус лишь 10% – опрос

23.05.2021, 13:49
Украинцев спросили о судьбе Донбасса. За спецстатус лишь 10% – опрос - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА

69% украинцев считают, что временно оккупированные регионы Донбасс должны быть частью Украины, как раньше. За спецстатус – лишь 10%, говорится в результатах опроса группы Рейтинг.

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Социологи спрашивали, каким должен быть статус временно оккупированных территорий Донбасса, и получили такие результаты (в скобках – результаты опроса на сентябрь 2020-го):

- Быть частью Украины, как и раньше – 69% (70%);

- Быть частью Украины, но со спецстатусом – 10% (14%);

- Стать частью России – 3% (3%);

- Стать независимыми странами – 6% (6%);

- Другое – 3% (3%);

- Тяжело ответить – 8% (4%).

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Больше всего возвращение временно оккупированных территорий поддерживает возрастная группа 18-35 лет (66%), жители западных областей (78%) и электорат ВО Свобода (87%). Меньше всего – жители восточных областей (57%), группа 35-50 лет (66%) и избиратели партии Шария (38%).

Опрос методом личного интервью проводился с 13 по 21 марта среди 2400 совершеннолетних украинцев по всей стране, кроме временно оккупированных территорий. Теоретическая погрешность – не более 2%. Исследование финансировалось Агентством США по международному развитию (USAID).

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Марк Сировой
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Донбасс спецстатус опрос рейтинг ордло
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