Зеленский не ответил, убийца ли Путин: Из-за этого вопроса завтра могут убить 100 людей
Президент Владимир Зеленский ушел от ответа на вопрос, считает ли он лидера РФ Владимира Путина убийцей. Это произошло во время общения в прямом эфире с журналистами канала Прямой, которые подошли к Зеленскому после его пресс-конференции.
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Зеленского просили ответить "да или нет" на вопрос, считает ли он Путина убийцей.
"Из-за вашего вопроса завтра 100 людей могут убить на Донбассе. Чтобы вы делали? До свидания", – сказал президент и прервал общение.
Во время пресс-конференции Зеленского также спрашивали о его отношении к Путину.
Президент ответил, что очень осторожно подходит к вопросу характеристики президента РФ – и не простит себе, если просто из-за слов, которые ни к чему не приводят, вырастет вероятность эскалации на Донбассе.
"Для меня приоритет – закончить войну. А потом уже поговорим: что и о ком я думаю", – пояснил Зеленский.
- В марте президент США Джо Байден ответил, что считает Путина убийцей. Россия тут же отозвала своего посла из США. Лидер РФ ответил: кто как обзывается – тот сам так называется.
- 25 марта премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Путин "несет ответственность за все ужасные вещи".
- В апреле канцлер Германии Ангела Меркель прямо не ответила, считает ли Путина убийцей. Она сказала, что "тоже его критикует".
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