Зеленский не ответил, убийца ли Путин: Из-за этого вопроса завтра могут убить 100 людей

Президент Владимир Зеленский ушел от ответа на вопрос, считает ли он лидера РФ Владимира Путина убийцей. Это произошло во время общения в прямом эфире с журналистами канала Прямой, которые подошли к Зеленскому после его пресс-конференции.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Зеленского просили ответить "да или нет" на вопрос, считает ли он Путина убийцей.

"Из-за вашего вопроса завтра 100 людей могут убить на Донбассе. Чтобы вы делали? До свидания", – сказал президент и прервал общение.

Во время пресс-конференции Зеленского также спрашивали о его отношении к Путину.

Президент ответил, что очень осторожно подходит к вопросу характеристики президента РФ – и не простит себе, если просто из-за слов, которые ни к чему не приводят, вырастет вероятность эскалации на Донбассе.

"Для меня приоритет – закончить войну. А потом уже поговорим: что и о ком я думаю", – пояснил Зеленский.

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.