Чей электорат готов отдать Крым России, а чей – нет: опрос через призму партийных симпатий

Больше всего тех, кто предлагает смириться с российской оккупацией Крыма – среди избирателей пророссийских политических сил: Партии Шария (50%), ОПЗЖ (46%) и Партии Мураева (43%). Меньше всего таких – в рядах симпатиков Евросолидарности (7%), Голоса (9%) и Свободы (11%). Об этом пишет компания Группа Рейтинг.

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На вопрос LIGA.net о заказчике исследования, если такой был, социологи пока не ответили.

На графике ниже: оранжевое – нужно возвращать Крым Украине, синее – нужно смириться, серое – не определился с ответом.

За возобновление подачи днепровской воды в захваченный россиянами Крым больше всего выступают избиратели Партии Мураева (83%), ОПЗЖ (80%) и Партии Шария (76%). Больше всего противников такой идеи – в рядах Евросолидарности (79%), Голоса и Свободы (по 73%), Силы и чести (72%), а также Украинской стратегии Гройсмана (69%).

Ответивших "за" и "против" воды в Крым – примерно поровну среди электората Слуги народа, Батькивщины и УДАР.

На графике ниже: зеленое – нужно дать воду в Крым, красное – не давать, серое – не знаю.

Меньше всего считающих Россию страной-агрессором – среди приверженцев ОПЗЖ (32%), Партии Мураева (33%) и Партии Шария (34%).

У остальных включенных в опрос политсил электорат значительно патриотичнее: там считающих РФ агрессором не менее 70%. Среди симпатиков Свободы таких 98%, Евросолидарности – 92%, Силы и чести – 91%, Голоса – 89%.

Среди избирателей "слуг народа" назвавших Россию агрессором – 75%, так не считающих – 20%.

На графике ниже: зеленое – "Россия – агрессор", красное – "нет, не считаю Россию агрессором", серое – не определился.

Опрос проведен 23-24 марта 2021 года среди 2500 украинцев от 18 лет и старше методом телефонных интервью с использованием компьютера. Погрешность – не выше 2%.

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Евгений Пилипенко

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