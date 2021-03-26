Чей электорат готов отдать Крым России, а чей – нет: опрос через призму партийных симпатий
Больше всего тех, кто предлагает смириться с российской оккупацией Крыма – среди избирателей пророссийских политических сил: Партии Шария (50%), ОПЗЖ (46%) и Партии Мураева (43%). Меньше всего таких – в рядах симпатиков Евросолидарности (7%), Голоса (9%) и Свободы (11%). Об этом пишет компания Группа Рейтинг.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
На вопрос LIGA.net о заказчике исследования, если такой был, социологи пока не ответили.
На графике ниже: оранжевое – нужно возвращать Крым Украине, синее – нужно смириться, серое – не определился с ответом.
За возобновление подачи днепровской воды в захваченный россиянами Крым больше всего выступают избиратели Партии Мураева (83%), ОПЗЖ (80%) и Партии Шария (76%). Больше всего противников такой идеи – в рядах Евросолидарности (79%), Голоса и Свободы (по 73%), Силы и чести (72%), а также Украинской стратегии Гройсмана (69%).
Ответивших "за" и "против" воды в Крым – примерно поровну среди электората Слуги народа, Батькивщины и УДАР.
На графике ниже: зеленое – нужно дать воду в Крым, красное – не давать, серое – не знаю.
Меньше всего считающих Россию страной-агрессором – среди приверженцев ОПЗЖ (32%), Партии Мураева (33%) и Партии Шария (34%).
У остальных включенных в опрос политсил электорат значительно патриотичнее: там считающих РФ агрессором не менее 70%. Среди симпатиков Свободы таких 98%, Евросолидарности – 92%, Силы и чести – 91%, Голоса – 89%.
Среди избирателей "слуг народа" назвавших Россию агрессором – 75%, так не считающих – 20%.
На графике ниже: зеленое – "Россия – агрессор", красное – "нет, не считаю Россию агрессором", серое – не определился.
Опрос проведен 23-24 марта 2021 года среди 2500 украинцев от 18 лет и старше методом телефонных интервью с использованием компьютера. Погрешность – не выше 2%.
- Российские СМИ и нардеп ОПЗЖ Рабинович писали о "визите из КНР в Крым": а туда ездили торговцы с рынков Москвы.
- 20 марта 20221 года оккупанты запретили украинцам владеть землей в большей части Крыма. В МИД отреагировали.
- 25 марта СБУ обыскала помещения организации Украинский выбор, лидером которой является глава политсовета ОПЗЖ Медведчук. Расследуют причастность представителей организации к оккупации Крыма.
Читайте также: Опрос показал, скольким украинцам нужен возврат Крыма, а сколько смирились с оккупацией
Комментарии