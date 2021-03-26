Опрос показал, скольким украинцам нужен возврат Крыма, а сколько смирились с оккупацией

С 2014 года — начала российской оккупации Крыма — постепенно растет число украинцев, которые не собираются мириться с этим и выступают за использование всех возможностей для возвращения полуострова в состав Украины. Об этом пишет социологическая компания Группа Рейтинг.

На вопрос LIGA.net о заказчике исследования, если такой был, в компании пока не ответили.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

68% опрошенных считают, что Украина должна использовать все возможное, чтобы вернуть Крым.

При этом 21% украинцев – за то, чтобы смириться с переходом полуострова под контроль оккупанта.

Киев, центр и запад страны плюс-минус придерживаются одинакового мнения по вопросу возвращения Крыма: пропорция тех, кто "за" и кто "смирился", здесь колеблется в пределах 80% на 15%.

Ответы на вопрос в зависимости от региона проживания респондента и его возраста:

Число украинцев, кто за подачу воды в Крым – 45%, против этого – 48%, 6% сложно ответить.

Только на востоке и (меньше) на юге Украины больше людей поддерживают подачу днепровской воды в захваченный россиянами Крым, чем не поддерживают.

Ответы на вопрос о поддержке подачи воды в зависимости от региона и возраста:

С мая 2018 года достигло пикового значения количество тех украинцев, которые считают Россию агрессором: сейчас таких 71%.

Ответы на вопрос "Считаете ли вы Россию страной-агрессором в отношении Украины?":

Только на востоке страны меньше людей считают Россию агрессором, чем наоборот: соотношение здесь 27% на 55%.

Ответ на этот вопрос в зависимости от региона и возраста:

Опрос проведен 23-24 марта 2021 года среди 2500 украинцев от 18 лет и старше методом телефонных интервью с использованием компьютера. Погрешность – не выше 2%.

Результат аналогичного опроса от КМИС за июль-2019: "66,5% – РФ – агрессор", 23,9% – "Россия – не агрессор". КМИС в ноябре-2018: 63% и 22% соответственно.

Вступление в ЕС поддержали бы на референдуме в марте 2021-го 80% украинцев (Центра Разумкова).

Читайте также: Украинцы ответили, что первым делом нужно сделать после освобождения Крыма и ОРДЛО – опрос

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.