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Опрос показал, скольким украинцам нужен возврат Крыма, а сколько смирились с оккупацией

26.03.2021, 10:45
Опрос показал, скольким украинцам нужен возврат Крыма, а сколько смирились с оккупацией - Фото
В Крыму около Ласточкиного гнезда (фото - ЕРА)

С 2014 года — начала российской оккупации Крыма — постепенно растет число украинцев, которые не собираются мириться с этим и выступают за использование всех возможностей для возвращения полуострова в состав Украины. Об этом пишет социологическая компания Группа Рейтинг.

На вопрос LIGA.net о заказчике исследования, если такой был, в компании пока не ответили.

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68% опрошенных считают, что Украина должна использовать все возможное, чтобы вернуть Крым.

При этом 21% украинцев – за то, чтобы смириться с переходом полуострова под контроль оккупанта.

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Киев, центр и запад страны плюс-минус придерживаются одинакового мнения по вопросу возвращения Крыма: пропорция тех, кто "за" и кто "смирился", здесь колеблется в пределах 80% на 15%.

Ответы на вопрос в зависимости от региона проживания респондента и его возраста:

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Число украинцев, кто за подачу воды в Крым – 45%, против этого – 48%, 6% сложно ответить.

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Только на востоке и (меньше) на юге Украины больше людей поддерживают подачу днепровской воды в захваченный россиянами Крым, чем не поддерживают.

Ответы на вопрос о поддержке подачи воды в зависимости от региона и возраста:

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С мая 2018 года достигло пикового значения количество тех украинцев, которые считают Россию агрессором: сейчас таких 71%.

Ответы на вопрос "Считаете ли вы Россию страной-агрессором в отношении Украины?":

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Только на востоке страны меньше людей считают Россию агрессором, чем наоборот: соотношение здесь 27% на 55%.

Ответ на этот вопрос в зависимости от региона и возраста:

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Опрос проведен 23-24 марта 2021 года среди 2500 украинцев от 18 лет и старше методом телефонных интервью с использованием компьютера. Погрешность – не выше 2%.

Читайте также: Украинцы ответили, что первым делом нужно сделать после освобождения Крыма и ОРДЛО – опрос 

Евгений Пилипенко
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