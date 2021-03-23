Вступление в ЕС поддержали бы на референдуме 80% украинцев – опрос Центра Разумкова
Вступление Украины в Европейский Союз поддержали бы 80% украинцев, которые намерены прийти на соответствующий референдум. Об этом говорится в данных опроса Центра Разумкова.
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Если бы референдум состоялся уже в ближайшее время, то голоса тех, кто намерен в нем участвовать, распределились бы так:
- За вступление – 79,6%;
- Против – 16,7%;
- Тяжело ответить – 3,7%.
Результаты в целом (в скобках – данные опроса на август 2020-го):
- 58,8% за вступление Украины в ЕС (57,9%);
- 26,4% против (26,9%);
- 14,8% трудно ответить (15,3%).
Сейчас среди определившихся и намеренных идти на референдум разбивка по регионам выглядит так:
- Запад – 84% за вступление Украины в ЕС и 8% против;
- Центр – 64% за и 18% против;
- Восток – 39% за и 46% против;
- Юг – 42% за и 42% против.
А так – разбивка по партиям:
- Среди избирателей Евросолидарности – 91% за и 5% против;
- Слуги народа – 78% за вступление Украины в ЕС и 13% против;
- ВО Батькивщина – 60% за и 21% против;
- ОПЗЖ – 15% за и 73% против.
Опрос проводился с 5 по 9 марта по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Методом личного интервью опрошено 2018 респондентов, теоретическая погрешность – не более 2,3%. LIGA.net направила запрос в Центр Разумкова с просьбой уточнить, был ли у исследования спонсор и/или заказчик.
- 26 января 2021 года Рада приняла закон авторства президента Владимира Зеленского о всеукраинском референдуме (255 голосов).
- В марте премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина в течение 5-10 лет хочет стать членом ЕС. Принципиальных преград для этого он не видит.
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