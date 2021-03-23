Вступление в ЕС поддержали бы на референдуме 80% украинцев – опрос Центра Разумкова

Вступление Украины в Европейский Союз поддержали бы 80% украинцев, которые намерены прийти на соответствующий референдум. Об этом говорится в данных опроса Центра Разумкова.

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Если бы референдум состоялся уже в ближайшее время, то голоса тех, кто намерен в нем участвовать, распределились бы так:

- За вступление – 79,6%;

- Против – 16,7%;

- Тяжело ответить – 3,7%.

Результаты в целом (в скобках – данные опроса на август 2020-го):

- 58,8% за вступление Украины в ЕС (57,9%);

- 26,4% против (26,9%);

- 14,8% трудно ответить (15,3%).

Сейчас среди определившихся и намеренных идти на референдум разбивка по регионам выглядит так:

- Запад – 84% за вступление Украины в ЕС и 8% против;

- Центр – 64% за и 18% против;

- Восток – 39% за и 46% против;

- Юг – 42% за и 42% против.

А так – разбивка по партиям:

- Среди избирателей Евросолидарности – 91% за и 5% против;

- Слуги народа – 78% за вступление Украины в ЕС и 13% против;

- ВО Батькивщина – 60% за и 21% против;

- ОПЗЖ – 15% за и 73% против.

Опрос проводился с 5 по 9 марта по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Методом личного интервью опрошено 2018 респондентов, теоретическая погрешность – не более 2,3%. LIGA.net направила запрос в Центр Разумкова с просьбой уточнить, был ли у исследования спонсор и/или заказчик.

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Марк Сировой

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