Рада приняла закон Зеленского о всеукраинском референдуме
Законопроект о всеукраинском референдуме, предложенный президентом Владимиром Зеленским, принят Верховной Радой в целом.
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"За" проголосовали 255 нардепов, "против" – 58, "воздержались" – 40.
Голосование по фракциям:
Во фракции Слуга народа закон поддержали 226 нардепов, этого было достаточно для его принятия. Проголосовали "за" и нардепы СН, лояльные олигарху Игорю Коломойскому, включая Александра Дубинского. Сегодня глава фракции СН Давид Арахамия предупредил нардепов, что их могут исключить из фракции, если они не поддержат закон о референдуме.
По принятому закону на референдум могут быть вынесены такие вопросы:
– утверждение закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции;
– вопросы общегосударственного значения;
– вопросы об изменении территории Украины;
– вопросы об утрате действия законом или его отдельными положениями.
Предметом референдума не могут быть вопросы:
– противоречащие Конституции и общепризнанным принципам и нормам международного права;
– направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение ее суверенитета и территориальной целостности, создание угрозы нацбезопасности, разжигание вражды;
– о законопроектах по вопросам бюджета, налогов и амнистии;
– отнесенные законодательством к ведению органов правопорядка, прокуратуры или суда.
На референдум одновременно может быть вынесен только один вопрос, он должен быть сформулирован четко, понятно, не допускать различных толкований, не вводить избирателя в заблуждение.
Процедура проведения:
– 300 и более совершеннолетних граждан должны провести сборы и выбрать инициативную группу из 60 и более человек, которые формулируют вопрос;
– для проведения референдума нужно собрать подписи 3 млн избирателей не менее чем в двух третях областей Украины, не менее 100 000 в каждой;
– чтобы референдум состоялся, на нем должны будут проголосовать не менее 50% избирателей. Для утверждения вопроса, вынесенного на референдум, его должны поддержать более половины проголосовавших.
– Конституционный суд может проверять вынесенный на референдум вопрос на конституционность;
– новый референдум по решению, которое было поддержано на референдуме, может состоятся не раньше, чем через три года со дня оглашения результатов предыдущего голосования, по решению, которое не было поддержано – не раньше, чем через год;
– референдум не может проводиться одновременно с выборами.
- 6 ноября 2018-го Конституционный суд признал неконституционным законопроект о всеукраинском референдуме 2012 года.
- 18 июня 2020 года Рада приняла законопроект о референдуме в первом чтении.
- В июле 2020 года Венецианская комиссия одобрила законопроект о референдуме, но высказала замечания о доработке.
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