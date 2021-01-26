Рада приняла закон Зеленского о всеукраинском референдуме

Законопроект о всеукраинском референдуме, предложенный президентом Владимиром Зеленским, принят Верховной Радой в целом.

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"За" проголосовали 255 нардепов, "против" – 58, "воздержались" – 40.

Голосование по фракциям:

Во фракции Слуга народа закон поддержали 226 нардепов, этого было достаточно для его принятия. Проголосовали "за" и нардепы СН, лояльные олигарху Игорю Коломойскому, включая Александра Дубинского. Сегодня глава фракции СН Давид Арахамия предупредил нардепов, что их могут исключить из фракции, если они не поддержат закон о референдуме.

По принятому закону на референдум могут быть вынесены такие вопросы:

– утверждение закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции;

– вопросы общегосударственного значения;

– вопросы об изменении территории Украины;

– вопросы об утрате действия законом или его отдельными положениями.

Предметом референдума не могут быть вопросы:

– противоречащие Конституции и общепризнанным принципам и нормам международного права;

– направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение ее суверенитета и территориальной целостности, создание угрозы нацбезопасности, разжигание вражды;

– о законопроектах по вопросам бюджета, налогов и амнистии;

– отнесенные законодательством к ведению органов правопорядка, прокуратуры или суда.

На референдум одновременно может быть вынесен только один вопрос, он должен быть сформулирован четко, понятно, не допускать различных толкований, не вводить избирателя в заблуждение.

Процедура проведения:

– 300 и более совершеннолетних граждан должны провести сборы и выбрать инициативную группу из 60 и более человек, которые формулируют вопрос;

– для проведения референдума нужно собрать подписи 3 млн избирателей не менее чем в двух третях областей Украины, не менее 100 000 в каждой;

– чтобы референдум состоялся, на нем должны будут проголосовать не менее 50% избирателей. Для утверждения вопроса, вынесенного на референдум, его должны поддержать более половины проголосовавших.

– Конституционный суд может проверять вынесенный на референдум вопрос на конституционность;

– новый референдум по решению, которое было поддержано на референдуме, может состоятся не раньше, чем через три года со дня оглашения результатов предыдущего голосования, по решению, которое не было поддержано – не раньше, чем через год;

– референдум не может проводиться одновременно с выборами.

6 ноября 2018-го Конституционный суд признал неконституционным законопроект о всеукраинском референдуме 2012 года.

18 июня 2020 года Рада приняла законопроект о референдуме в первом чтении.

В июле 2020 года Венецианская комиссия одобрила законопроект о референдуме, но высказала замечания о доработке.

Денис Юдин

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