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"Это водораздел". Арахамия угрожает исключением группе Коломойского

26.01.2021, 11:37
Давид Арахамия (фото - пресс-служба Слуги народа)

Группу нардепов, лояльных олигарху Игорю Коломойскому, могут исключить из фракции Слуги народа, если они не поддержат законопроект президента Владимира Зеленского о референдуме. Об этом их предупредил в чате глава фракции Давид Арахамия. Скриншот его сообщения предоставил LIGA.net один из нардепов СН, его слова также подтвердили два собеседника LIGA.net из руководства фракции.

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Арахамия написал, что группа депутатов получила команду не голосовать за законопроект. Речь идет о лояльных Коломойскому нардепах, сообщили LIGA.net два собеседника в руководстве СН.

Архамия подчеркнул, что закон о референдуме – программное обещание президента.

"Это водораздел. По всем неголосующим будет поставлен вопрос об исключении из фракции Слуга народа", – добавил он.

Читайте также: Зеленский призвал Дубинского выйти из фракции Слуга народа. Депутат отказался

Марк Сировой, Юрий Смирнов
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Слуга народа Владимир Зеленский депутаты игорь коломойский референдум Давид Арахамия

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