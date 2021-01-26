"Это водораздел". Арахамия угрожает исключением группе Коломойского

Группу нардепов, лояльных олигарху Игорю Коломойскому, могут исключить из фракции Слуги народа, если они не поддержат законопроект президента Владимира Зеленского о референдуме. Об этом их предупредил в чате глава фракции Давид Арахамия. Скриншот его сообщения предоставил LIGA.net один из нардепов СН, его слова также подтвердили два собеседника LIGA.net из руководства фракции.

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Арахамия написал, что группа депутатов получила команду не голосовать за законопроект. Речь идет о лояльных Коломойскому нардепах, сообщили LIGA.net два собеседника в руководстве СН.

Архамия подчеркнул, что закон о референдуме – программное обещание президента.

"Это водораздел. По всем неголосующим будет поставлен вопрос об исключении из фракции Слуга народа", – добавил он.

18 июня 2020-го Рада приняла в первом чтении законопроект Зеленского о референдуме №3612. Что предлагается законопроектом можете почитать здесь.

Сегодня Рада вернулась к работе после месячного перерыва и должна рассмотреть проект о референдуме во втором чтении.

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Марк Сировой , Юрий Смирнов

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