Верховная Рада возвращается к работе: повестка дня на сегодня
Сегодня, 26 января, Верховная Рада выходит на работу после месячного перерыва. В повестке дня, опубликованной на сайте парламента – законопроекты о регистрации вакцин от коронавируса и о всеукраинском референдуме.
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Среди законопроектов, которые сегодня может рассмотреть парламент:
– изменение закона о лекарственных средствах, чтобы создать правовые основания для госрегистрации вакцин от COVID-19 (законопроект №4613), сегодня планируется внести законопроект в повестку и рассмотреть его в четверг, 28 января;
– постановление об одобрении решения президента о допуске в Украину военных частей других стран для участия в учениях в 2021 году;
– законопроект №3612 о народовластии с помощью всеукраинского референдума (второе чтение);
– законопроект №3633 об усилении ответственности за уголовные преступления против журналистов;
– законопроект №4241 о регулировании деятельности коллекторов и защите прав должников;
– законопроект №4243 об электронных больничных.
- 17 декабря 2020 года Рада не поддержала назначение Юрия Витренко на должность министра энергетики.
- 14 января 2021 года профильный комитет Рады рекомендовал принять закон о сокращении количества депутатов с 450 до 300.
- 24 января стало известно, что Рада не может назначить выборы мэра Харькова: поданы не все документы.
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