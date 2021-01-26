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Верховная Рада возвращается к работе: повестка дня на сегодня

26.01.2021, 08:53
Верховная Рада возвращается к работе: повестка дня на сегодня - Фото
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Сегодня, 26 января, Верховная Рада выходит на работу после месячного перерыва. В повестке дня, опубликованной на сайте парламента – законопроекты о регистрации вакцин от коронавируса и о всеукраинском референдуме.

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Среди законопроектов, которые сегодня может рассмотреть парламент:

– изменение закона о лекарственных средствах, чтобы создать правовые основания для госрегистрации вакцин от COVID-19 (законопроект №4613), сегодня планируется внести законопроект в повестку и рассмотреть его в четверг, 28 января;

– постановление об одобрении решения президента о допуске в Украину военных частей других стран для участия в учениях в 2021 году;

– законопроект №3612 о народовластии с помощью всеукраинского референдума (второе чтение);

– законопроект №3633 об усилении ответственности за уголовные преступления против журналистов;

– законопроект №4241 о регулировании деятельности коллекторов и защите прав должников;

– законопроект №4243 об электронных больничных.

Денис Юдин
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