Верховная Рада не может назначить выборы мэра Харькова: поданы не все документы
Вопрос о назначении внеочередных выборов мэра Харькова в Верховной Раде смогут рассмотреть после того, как получат все необходимые документы. Секретарь горсовета Игорь Терехов из трех необходимых для этого прислал только один. Об этом сообщает Суспільне.
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Об этом стало известно из служебной записки Управления по связям с местными органами власти и органами местного самоуправления, подписанной главой управления Валентиной Рудковской.
Согласно документу, 5 января профильный комитет поручил рассмотреть ходатайство Терехова о назначении внеочередных выборов председателя Харьковского горсовета.
Соответствующее управление ответило, что для рассмотрения вопроса не хватает двух документов – копии свидетельства о смерти мэра, заверенной печатью горсовета, а также решения совета о принятии к сведению факта смерти мэра, как этого требует закон о местном самоуправлении.
На сессиях Харьковского горсовета в связи со смертью Геннадия Кернеса было принято только одно решение, которое касалось увековечения его памяти.
На сайте мэрии главой горсовета до сих пор значится Кернес, который умер более месяца назад.
- 17 декабря Кернес умер из-за осложнений после COVID-19.
- Сейчас его обязанности выполняет секретарь горсовета Игорь Терехов. Он заверяет, что не будет затягивать с обращением в Раду о назначении новых выборов.
- 22 декабря сообщалось, что выборы мэра Харькова после смерти Кернеса могут состояться лишь в марте или октябре, однако Рада может не успеть назначить их на март.
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