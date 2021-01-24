Верховная Рада не может назначить выборы мэра Харькова: поданы не все документы

Вопрос о назначении внеочередных выборов мэра Харькова в Верховной Раде смогут рассмотреть после того, как получат все необходимые документы. Секретарь горсовета Игорь Терехов из трех необходимых для этого прислал только один. Об этом сообщает Суспільне.

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Об этом стало известно из служебной записки Управления по связям с местными органами власти и органами местного самоуправления, подписанной главой управления Валентиной Рудковской.

Согласно документу, 5 января профильный комитет поручил рассмотреть ходатайство Терехова о назначении внеочередных выборов председателя Харьковского горсовета.

Соответствующее управление ответило, что для рассмотрения вопроса не хватает двух документов – копии свидетельства о смерти мэра, заверенной печатью горсовета, а также решения совета о принятии к сведению факта смерти мэра, как этого требует закон о местном самоуправлении.

На сессиях Харьковского горсовета в связи со смертью Геннадия Кернеса было принято только одно решение, которое касалось увековечения его памяти.

На сайте мэрии главой горсовета до сих пор значится Кернес, который умер более месяца назад.

17 декабря Кернес умер из-за осложнений после COVID-19.

Сейчас его обязанности выполняет секретарь горсовета Игорь Терехов. Он заверяет, что не будет затягивать с обращением в Раду о назначении новых выборов.

22 декабря сообщалось, что выборы мэра Харькова после смерти Кернеса могут состояться лишь в марте или октябре, однако Рада может не успеть назначить их на март.

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Наталия Медведева

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