Кернес умер: организм не справился после COVID-19
17.12.2020, 09:25
Геннадий Кернес (фото - пресс-служба Харьковского горсовета)
В Германии умер мэр Харькова Геннадий Кернес. Об этом сообщил в Telegram его соратник, бизнесмен Павел Фукс.
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По словам Фукса, сердце Кернеса остановилось сегодня ночью: коронавирусная болезнь дала серьезные осложнения на работу жизненно важных органов.
Смерть Кернеса также подтвердил в Facebook его бывший заместитель и нынешний секретарь горсовета Игорь Терехов. По его словам, в ближайшие часы будут определять дату и место похорон. О кончине мэра также написали в соцсетях его пасынок Родион Гайсинский и экс-супруга Оксана Гайсинская.
Кернесу был 61 год. Он руководил Харьковом 10 лет.
- 16 сентября 2020-го Кернеса увезли в Германию лечить от COVID-19.
- На местных выборах его переизбрали мэром Харькова. 9 декабря Кернес был зарегистрирован мэром, несмотря на отсутствие.
- 11 декабря в мэрии заявили, что у Кернеса отказали почки.
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