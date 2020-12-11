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У Кернеса отказали почки – спикер мэрии

11.12.2020, 15:26
У Кернеса отказали почки – спикер мэрии - Фото
Геннадий Кернес (Фото: пресс-служба Харьковского горсовета)

У мэра Харькова Геннадия Кернеса отказали почки. Об этом сообщил Суспільне спикер горсовета Юрий Сидоренко.

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"На сегодня у него две почки неработающие. Я не знаю, сегодня, или вчера (отказала вторая почка, - ред.). Он на гемодиализе. Прогнозов больницы не дают никаких по поводу работы почек", – сказал он.

Об отказе второй почки у Кернеса также сообщали некоторые СМИ со ссылкой на харьковского бизнесмена Павла Фукса. При этом сын Кернеса Кирилл сказал сегодня на заседании облсовета, что такой информацией не владеет, отмечают в издании.

LIGA.net пыталась уточнить информацию о состоянии здоровья Кернеса в мэрии Харькова, однако там на звонки не ответили. LIGA.net направила письменный запрос.

СПРАВКА. Гемодиализ – метод внепочечного очищения крови при острой почечной недостаточности.
  • 16 сентября 2020-го Кернеса увезли в Германию лечить от COVID-19, а 4 ноября выяснилось, что его переизбрали мэром Харькова.
  • На следующий день друг Кернеса Павел Фукс показал фото из клиники: на снимке мэру явно нездоровится.
  • 9 декабря Фукс заявил, что Кернес планирует вернуться в Харьков 30 декабря. В тот же день Кернес был зарегистрирован мэром, несмотря на отсутствие. 

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Марк Сировой
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