У Кернеса отказали почки – спикер мэрии

У мэра Харькова Геннадия Кернеса отказали почки. Об этом сообщил Суспільне спикер горсовета Юрий Сидоренко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"На сегодня у него две почки неработающие. Я не знаю, сегодня, или вчера (отказала вторая почка, - ред.). Он на гемодиализе. Прогнозов больницы не дают никаких по поводу работы почек", – сказал он.

Об отказе второй почки у Кернеса также сообщали некоторые СМИ со ссылкой на харьковского бизнесмена Павла Фукса. При этом сын Кернеса Кирилл сказал сегодня на заседании облсовета, что такой информацией не владеет, отмечают в издании.

LIGA.net пыталась уточнить информацию о состоянии здоровья Кернеса в мэрии Харькова, однако там на звонки не ответили. LIGA.net направила письменный запрос.

СПРАВКА. Гемодиализ – метод внепочечного очищения крови при острой почечной недостаточности.

16 сентября 2020-го Кернеса увезли в Германию лечить от COVID-19, а 4 ноября выяснилось, что его переизбрали мэром Харькова.

На следующий день друг Кернеса Павел Фукс показал фото из клиники: на снимке мэру явно нездоровится.

9 декабря Фукс заявил, что Кернес планирует вернуться в Харьков 30 декабря. В тот же день Кернес был зарегистрирован мэром, несмотря на отсутствие.

Читайте также: "Выберут даже мертвого". Как устроено Харьковское царство, которое построил Кернес

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.