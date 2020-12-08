Под елку. Кернес вернется в Харьков к Новому году, говорит его соратник

Почти три месяца отсутствующий в Харькове мэр Геннадий Кернес рассчитывает вернуться на малую родину до конца года. Об этом сообщил в Telegram местный бизнесмен Павел Фукс, который поддерживает с ним контакт.

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По его словам, он разговаривал с Кернесом, поинтересовался, как у того самочувствие: "А он в ответ спрашивает: как Харьков готовится к Новому году?"

"Передает привет Харькову и харьковчанам. Планирует 30 декабря быть дома", – пишет Фукс.

16 сентября 2020-го Кернеса увезли в Германию лечить от COVID-19, а 4 ноября выяснилось, что его переизбрали мэром Харькова.

9 ноября харьковская полиция сообщила о расследовании "исчезновения" Кернеса, но потом удалила пост.

На следующий день Фукс показал фото Кернеса из клиники: на снимке мэру явно нездоровится.

Главой Харьковской ОГА стала бывшая заместительница Кернеса Айна Тымчук.

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Евгений Пилипенко

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