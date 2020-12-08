Под елку. Кернес вернется в Харьков к Новому году, говорит его соратник
08.12.2020, 10:09
Геннадий Кернес до болезни (фото — пресс-служба Харьковского горсовета)
Почти три месяца отсутствующий в Харькове мэр Геннадий Кернес рассчитывает вернуться на малую родину до конца года. Об этом сообщил в Telegram местный бизнесмен Павел Фукс, который поддерживает с ним контакт.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
По его словам, он разговаривал с Кернесом, поинтересовался, как у того самочувствие: "А он в ответ спрашивает: как Харьков готовится к Новому году?"
"Передает привет Харькову и харьковчанам. Планирует 30 декабря быть дома", – пишет Фукс.
- 16 сентября 2020-го Кернеса увезли в Германию лечить от COVID-19, а 4 ноября выяснилось, что его переизбрали мэром Харькова.
- 9 ноября харьковская полиция сообщила о расследовании "исчезновения" Кернеса, но потом удалила пост.
- На следующий день Фукс показал фото Кернеса из клиники: на снимке мэру явно нездоровится.
- Главой Харьковской ОГА стала бывшая заместительница Кернеса Айна Тымчук.
Читайте также: "Выберут даже мертвого". Как устроено Харьковское царство, которое построил Кернес
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВакансииБольше вакансий
Менеджер по роботі з внутрішніми клієнтами
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
New business manager / New business director
Киев • Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу ITРазместить вакансию
Киев • ЛІГА, Група компаній
Последние новости
Комментарии