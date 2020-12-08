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Под елку. Кернес вернется в Харьков к Новому году, говорит его соратник

08.12.2020, 10:09
Под елку. Кернес вернется в Харьков к Новому году, говорит его соратник - Фото
Геннадий Кернес до болезни (фото — пресс-служба Харьковского горсовета)

Почти три месяца отсутствующий в Харькове мэр Геннадий Кернес рассчитывает вернуться на малую родину до конца года. Об этом сообщил в Telegram местный бизнесмен Павел Фукс, который поддерживает с ним контакт.

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По его словам, он разговаривал с Кернесом, поинтересовался, как у того самочувствие: "А он в ответ спрашивает: как Харьков готовится к Новому году?"

"Передает привет Харькову и харьковчанам. Планирует 30 декабря быть дома", – пишет Фукс.

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Евгений Пилипенко
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