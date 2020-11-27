UA

Главой Харьковской ОГА стала бывшая заместительница Кернеса Айна Тымчук

27.11.2020, 18:59
Главой Харьковской ОГА стала бывшая заместительница Кернеса Айна Тымчук - Фото
Владимир Зеленский и Айна Тымчук (Фото: пресс-служба ОП)

Сегодня, 27 ноября, президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении председателем Харьковской облгосадминистрации Айны Тымчук. Об этом сообщает Офис президента.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, во время встречи в ОП Зеленский вручил Тымчук служебное удостоверение и пожелал успехов в работе на новом посту.

До назначения главой Харьковской ОГА Тымчук занимала должность руководителя аппарата Днепропетровской ОГА, в этой же структуре она работала с 2000 по 2010 годы.

В 2010-2014 годах работала заместителем мэра Харькова Геннадия Кернеса, была управляющей делами горсовета.

В 2015 году вернулась в Днепропетровскую область, где стала заместительницей главы ОГА Валентина Резниченко. С 2018 года возглавляет аппарат ОГА.

В 2017 году Тымчук стала героиней расследования журналистов. По данным Bihus.info, она скрывала имущество через детей, а ее бывший муж зарегистрировал бизнес на бабушку. Ее бывший супруг возглавляет сейчас департамент защиты окружающей среды и природопользования Харьковской ОГА.

  • Ранее сегодня сообщалось, что Зеленский назначил люстрированного экс-регионала Сергея Гриневецкого главой Одесской областной государственной администрации.
Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
New business manager / New business director
Киев Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу IT
Киев ЛІГА, Група компаній
Системний адміністратор (DevOps)
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию
Айна Тымчук Харьковская ОГА

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
"Большой взрыв" ПриватБанка. Полный гайд по вселенной судов вокруг национализации

Партнерский проект"Большой взрыв" ПриватБанка. Полный гайд по вселенной судов вокруг национализации
 