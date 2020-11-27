Главой Харьковской ОГА стала бывшая заместительница Кернеса Айна Тымчук

Сегодня, 27 ноября, президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении председателем Харьковской облгосадминистрации Айны Тымчук. Об этом сообщает Офис президента.

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Как отмечается, во время встречи в ОП Зеленский вручил Тымчук служебное удостоверение и пожелал успехов в работе на новом посту.

До назначения главой Харьковской ОГА Тымчук занимала должность руководителя аппарата Днепропетровской ОГА, в этой же структуре она работала с 2000 по 2010 годы.

В 2010-2014 годах работала заместителем мэра Харькова Геннадия Кернеса, была управляющей делами горсовета.

В 2015 году вернулась в Днепропетровскую область, где стала заместительницей главы ОГА Валентина Резниченко. С 2018 года возглавляет аппарат ОГА.

В 2017 году Тымчук стала героиней расследования журналистов. По данным Bihus.info, она скрывала имущество через детей, а ее бывший муж зарегистрировал бизнес на бабушку. Ее бывший супруг возглавляет сейчас департамент защиты окружающей среды и природопользования Харьковской ОГА.

Ранее сегодня сообщалось, что Зеленский назначил люстрированного экс-регионала Сергея Гриневецкого главой Одесской областной государственной администрации.

Наталия Медведева

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