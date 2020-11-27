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Зеленский назначил главой Одесской ОГА люстрированного экс-регионала

27.11.2020, 18:12
Зеленский назначил главой Одесской ОГА люстрированного экс-регионала - Фото
Фото - president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Гриневецкого главой Одесской областной государственной администрации. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Гриневецкий уже возглавлял Одесскую ОГА в 1998-2005 годах. Народный депутат двух созывов, в парламенте VII созыва был членом фракции Партии регионов. Голосовал за диктаторские законы.

Поскольку в 1990-1991 годах Гриневецкий занимал должность первого секретаря Раздельнянского райкома Коммунистической партии Украины, он попал под люстрацию. Но ему удалось преодолеть запрет.

В начале ноября Гриневецкий подал в ОГА документы о назначении на должность замглавы, однако администрация отказала ему на основании закона о люстрации. Между тем, согласно закону, запрет на занимание должности может применяться только один раз.

Гриневецкий обжаловал отказ ОГА в назначении заместителем, и 20 ноября 2020 г суд удовлетворил его иск, признав решение администрации незаконным. Таким образом, Гриневецкий получил правовой иммунитет от люстрации, и это позволило Зеленскому назначить его председателем ОГА.

11 ноября Кабинет министров согласовал проекты указов президента о назначении новых глав Одесской, Николаевской и Сумской областей.

Вадим Ребрина, Юрий Смирнов
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