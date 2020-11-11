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Кабмин согласовал назначение трех новых глав областных госадминистраций

11.11.2020, 16:33
Кабмин согласовал назначение трех новых глав областных госадминистраций - Фото
Фото: пресс-служба Кабмина

Главой Одесской ОГА станет бывший народный депутат из фракции Партии регионов

Кабинет министров согласовал проекты указов президента о назначении новых глав Одесской, Николаевской и Сумской областей. Об этом в Telegram сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан.

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Правительство согласовало освобождение Александра Стадника с должности главы Николаевской ОГА (по соглашению сторон).

На должность главы Одесской ОГА согласована кандидатура Сергея Гриневецкого, главой Николаевской ОГА должен стать Виталий Ким, а Сумской — Василий Хома.

Справка. Сергей Гриневецкий — глава Одесской ОГА в 1998-2005 гг. Народный депутат двух созывов, в парламенте VII созыва был членом фракции Партии регионов. Голосовал за диктаторские законы.
Виталий Ким — кандидат в депутаты Николаевского горсовета от партии Слуга народа на местных выборах 2020 г.
Василий Хома — бывший замглавы Харьковской ОГА. Занимал эту должность в 2014 году, когда главой администрации был Михаил Добкин. Сейчас – глава ревизионной комиссии ОДО Международная страховая компания.

5 ноября президент Владимир Зеленский уволил главу Ивано-Франковской ОГА Виталия Федорова, главу Одесской ОГА Максима Куцего и главу Сумской ОГА Романа Грищенко.



Вадим Ребрина
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