Зеленский уволил глав трех областных госадминистраций

Ранее увольнение этих чиновников согласовал Кабмин

Президент Владимир Зеленский уволил глав областных городских администраций Ивано-Франковской, Одесской и Сумской областей. Соответствующие указы опубликованы на сайте Офиса президента.

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С должности главы Ивано-Франковской ОГА уволен Виталий Федоров, с должности главы Одесской ОГА — Максим Куцый, с должности Сумской ОГА — Роман Грищенко.

Чиновники уволены "в соответствии с поданными ими заявлениями", говорится в указах.

Ранее увольнение этих глав ОГА согласовал Кабмин.

В июле Зеленский объявил выговор главе Сумской облгосадминистрации Роману Грищенко "за недостатки в работе по подбору кандидатур на должности руководителей местных государственных администраций". Зеленский назначил его на должность в марте.

Вадим Ребрина

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