Зеленский объявил выговор главе Сумской ОГА

Президент Владимир Зеленский объявил выговор главе Сумской облгосадминистрации Роману Грищенко. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.
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Согласно тексту документа, выговор объявлен "за недостатки в работе по подбору кандидатур на должности руководителей местных государственных администраций".
Более подробная информация не сообщается.
27 июня СБУ заявила, что задокументировала злоупотребления сумских чиновников, в результате которых одна из городских больниц получила только пять аппаратов искусственной вентиляции легких из 23.
Зеленский назначил Грищенко главой Сумской ОГА 11 марта 2020 года.