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Зеленский объявил выговор главе Сумской ОГА

Зеленский объявил выговор главе Сумской ОГА - Фото
Роман Грищенко (фото - 0564.ua)
01.07.2020, 19:24

Выговор объявлен за недостатки в кадровой политике

Президент Владимир Зеленский объявил выговор главе Сумской облгосадминистрации Роману Грищенко. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

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Согласно тексту документа, выговор объявлен "за недостатки в работе по подбору кандидатур на должности руководителей местных государственных администраций".

Более подробная информация не сообщается.

27 июня СБУ заявила, что задокументировала злоупотребления сумских чиновников, в результате которых одна из городских больниц получила только пять аппаратов искусственной вентиляции легких из 23.

Зеленский назначил Грищенко главой Сумской ОГА 11 марта 2020 года.

Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский сумская ога роман грищенко
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