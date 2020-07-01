Зеленский объявил выговор главе Сумской ОГА

Роман Грищенко (фото - 0564.ua)

Президент Владимир Зеленский объявил выговор главе Сумской облгосадминистрации Роману Грищенко. Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

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Согласно тексту документа, выговор объявлен "за недостатки в работе по подбору кандидатур на должности руководителей местных государственных администраций".

Более подробная информация не сообщается.

27 июня СБУ заявила, что задокументировала злоупотребления сумских чиновников, в результате которых одна из городских больниц получила только пять аппаратов искусственной вентиляции легких из 23.

Зеленский назначил Грищенко главой Сумской ОГА 11 марта 2020 года.