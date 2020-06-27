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СБУ: В Сумах больница не получила 18 аппаратов ИВЛ из-за схем чиновников - фото

СБУ: В Сумах больница не получила 18 аппаратов ИВЛ из-за схем чиновников - фото - Фото
Иллюстративное фото: Роман Балук
27.06.2020, 14:50

В СБУ заявляют, что больница в Сумах должна была получить 23 аппарата ИВЛ, однако получила только пять

Служба безопасности Украины в Сумах заявляет, что задокументировала злоупотребления чиновников, в результате которых одна из городских больниц получила только пять аппаратов искусственной вентиляции легких из 23. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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СБУ заявляет, что по договору коммерческой структуре перечислили более 17 млн грн из бюджета. Фирма должна была поставить в больницу 23 аппарата ИВЛ. Больница получила только пять аппаратов. 

В ходе следствия, как заявляют правоохранители, было также установлено, что чиновники искусственно завысили стоимость оборудования. Стоимость продукции превысила рыночную на 20%. Во время обысков изъяли документацию, подтверждающую противоправную деятельность. 

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Владислав Сердюк
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