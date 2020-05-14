Украинский "аппарат ИВЛ" взбудоражил соцсети и анестезиологов – видео

На госпредприятии "Новатор" в Хмельницком на фоне пандемии коронавируса готовы ежемесячно выпускать до 10 000 устройств для выполнения временной искусственной вентиляции легких. Заявленная стоимость единицы - 20 000 грн, прибор подается как "аппарат ИВЛ".

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На официальной странице партии Слуга народа в Хмельницкой области 12 мая появилось сообщение, что "Новатор" получил разрешение от Минздрава "на изготовление аппаратов искусственной вентиляции легких собственной разработки".

По словам нардепа Сергея Мандзия и директора Алексея Свистунова, аналогичные зарубежные приборы "стоят в десятки раз дороже - до $50 000", а этот "был разработан в течение 10 дней на основе разработок Британии и Израиля".

Аппараты искусственной вентиляции легких критически важны при коронавирусной пандемии. Это ключевой элемент лечения тех людей с COVID-19, у которых тяжелое течение болезни осложняется атипичной пневмонией, часто приводящей к смерти без процедуры ИВЛ.

Нардеп добавил, что любой прибор должен пройти процедуру сертификации в МОЗ, которая занимает время. Но, сказал он, из-за эпидемии "у нас нестандартная ситуация", из-за чего "мы обратились в МОЗ и Кабмин с просьбой ускорить процесс, и нас услышали". Он говорит, что "теперь осталось выделить средства на подготовку серийного производства".

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Под постом с изображением прибора от "Новатора" некоторые анестезиологи высказывают недоумение стоимостью, подменой понятий и спешкой.

По словам профессора президента Ассоциации анестезиологов Украины Сергея Дуброва, в стране сейчас якобы нет недостатка даже в профессиональных аппаратах ИВЛ ("до 4000 аппаратов ИВЛ, и больными с COVID-19 из них занято до 50"), чтобы насыщать больницы этим модернизированным мешком Амбу.

Он раскритиковал возможное массовое использование аппарата для оказания помощи больных COVID-19, так как тот используется исключительно для экстренной и временной вентиляции - там нет какого-либо мониторинга доставляемого объема воздуха и контроля давления в дыхательных путях.

Видео: Радио Свобода/Настоящее время

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