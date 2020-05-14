Украинский "аппарат ИВЛ" взбудоражил соцсети и анестезиологов – видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Украинский "аппарат ИВЛ", который является автоматизированной версией мешка Амбу, могут запустить в серийное произодство: ждут финансирования

На госпредприятии "Новатор" в Хмельницком на фоне пандемии коронавируса готовы ежемесячно выпускать до 10 000 устройств для выполнения временной искусственной вентиляции легких. Заявленная стоимость единицы - 20 000 грн, прибор подается как "аппарат ИВЛ".

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

На официальной странице партии Слуга народа в Хмельницкой области 12 мая появилось сообщение, что "Новатор" получил разрешение от Минздрава "на изготовление аппаратов искусственной вентиляции легких собственной разработки".

По словам нардепа Сергея Мандзия и директора Алексея Свистунова, аналогичные зарубежные приборы "стоят в десятки раз дороже - до $50 000", а этот "был разработан в течение 10 дней на основе разработок Британии и Израиля".

Аппараты искусственной вентиляции легких критически важны при коронавирусной пандемии. Это ключевой элемент лечения тех людей с COVID-19, у которых тяжелое течение болезни осложняется атипичной пневмонией, часто приводящей к смерти без процедуры ИВЛ.

Нардеп добавил, что любой прибор должен пройти процедуру сертификации в МОЗ, которая занимает время. Но, сказал он, из-за эпидемии "у нас нестандартная ситуация", из-за чего "мы обратились в МОЗ и Кабмин с просьбой ускорить процесс, и нас услышали". Он говорит, что "теперь осталось выделить средства на подготовку серийного производства".

Смотрите видео: Аппарат искусственной вентиляции легких от Илона Маска из деталей Tesla

Под постом с изображением прибора от "Новатора" некоторые анестезиологи высказывают недоумение стоимостью, подменой понятий и спешкой.

По словам профессора президента Ассоциации анестезиологов Украины Сергея Дуброва, в стране сейчас якобы нет недостатка даже в профессиональных аппаратах ИВЛ ("до 4000 аппаратов ИВЛ, и больными с COVID-19 из них занято до 50"), чтобы насыщать больницы этим модернизированным мешком Амбу.

Он раскритиковал возможное массовое использование аппарата для оказания помощи больных COVID-19, так как тот используется исключительно для экстренной и временной вентиляции - там нет какого-либо мониторинга доставляемого объема воздуха и контроля давления в дыхательных путях.

Видео: Радио Свобода/Настоящее время

Читайте также: Украинские аппараты ИВЛ будут в два раза дешевле импортных - Зеленский

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: хмельницкий, новатор, сергей мандзий, коронавирус, COVID-19, ИВЛ
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
В отеле Киева – 46 детей от суррогатных матерей. Омбудсмен говорит, это скандал
В отеле Киева – 46 детей от суррогатных матерей. Омбудсмен говорит, это скандал
Украинский "аппарат ИВЛ" взбудоражил соцсети и анестезиологов – видео
Украинский "аппарат ИВЛ" взбудоражил соцсети и анестезиологов – видео
Как в фильме "Аватар". На ночных пляжах Калифорнии светится океан – видео
Как в фильме "Аватар". На ночных пляжах Калифорнии светится океан – видео
ТЭК "Внутренняя оптимизация". В Нафтогазе объяснили увольнение Витренко
Как помочь медикам. Опыт Parimatch Foundation
Идеи и Кейсы Как помочь медикам. Опыт Parimatch Foundation
Кабмин сменил главу Госэкоинспекции
Экономика Кабмин сменил главу Госэкоинспекции
Популярное
фото/видео
В отеле Киева – 46 детей от суррогатных матерей. Омбудсмен говорит, это скандал
В отеле Киева – 46 детей от суррогатных матерей. Омбудсмен говорит, это скандал
Украинский "аппарат ИВЛ" взбудоражил соцсети и анестезиологов – видео
Украинский "аппарат ИВЛ" взбудоражил соцсети и анестезиологов – видео 07:40
Как в фильме "Аватар". На ночных пляжах Калифорнии светится океан – видео
Как в фильме "Аватар". На ночных пляжах Калифорнии светится океан – видео 06:38
Рада приняла "антиколомойский" закон. Внеочередное заседание - прямая трансляция
Рада приняла "антиколомойский" закон. Внеочередное заседание - прямая трансляция 13.05.20, 12:57
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 