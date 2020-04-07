Аппарат искусственной вентиляции легких от Илона Маска из деталей Tesla – видео

Инженеры компании Tesla показали в YouTube аппарат искусственной вентиляции легких для больных коронавирусной болезнью COVID-19, собранный, как они утверждают, полностью из запчастей электромобиля Tesla Model 3.

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Как говорит главный инженер компании Джозеф Мардолл, собственные запчасти они использовали для такого технологического решения потому, что уверены в их надежности и доступности для серийного производства аппаратов ИВЛ, если поступят заказы.

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Аппараты искусственной вентиляции легких критически важны при коронавирусной пандемии. Это ключевой элемент лечения тех людей с COVID-19, у которых тяжелое течение болезни осложняется атипичной пневмонией, часто приводящей к смерти без процедуры ИВЛ.

Вчера, 6 апреля, мэр самого пострадавшего от вируса американского города - Нью-Йорка - обратился к федеральным властям с призывом хоть как-то помочь: при наличии 135 еще свободных аппаратов ИВЛ в больницах города в ближайшие дни их понадобится примерно в сто раз больше – около 15 000 штук.

Инженеры по всему мира сейчас экстренно пытаются найти дешевые и быстрые решения с аппаратами ИВЛ, которые для некритических больных COVID-19 смогут хотя бы частично заменить дорогие "классические" устройства для больниц.

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