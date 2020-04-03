В Индии создали бюджетный мини-аппарат ИВЛ AgVa, готовы продать лицензию – видео

В Индии нейрохирург Дипак Агравал и робототехник Дивакар Вайш разработали и начали выпускать AgVa - бюджетный аппарат искусственной вентиляции легких миниатюрных габаритов и весом не более 3,5 кг. Создатели устройства продают его по цене $2000, тогда как "обычный" среднестатический аппарат ИВЛ стоит от $10 000, пишет Medicalxpress.

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По их словам, AgVa выгодно отличается от типичных ИВЛ в больницах тем, что ему для работы не нужна специальная медицинская воздушная смесь под давлением: он работает от обычного воздуха и позволит людям не в критическом состоянии при COVID-19 лечиться дома.

Прибор, созданный по технологии Plug and Play, может работать 24/7 как от сети 220 В, так и от 12-вольтовой розетки для скорой помощи, и потребляет всего 20 Вт. Бэкап-аккумулятор рассчитан на три часа, работа системы для безопасности дублируется вторым процессором. Вместо дисплея - обычный смартфон или планшет.

Аппарат может доставлять 100% FiO2 (фракция вдыхаемого кислорода; объемная доля кислорода во вдыхаемом газе) при подключении к источнику кислорода с низким расходом, а также детектировать апноэ - остановку дыхательных движений - с гарантированной резервной вентиляцией.

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Авторы ноу-хау говорят, что сразу же после презентации им пришло заказов на 20 000 аппаратов. Сейчас их мощностей хватает на 1000 единиц в неделю. Вскоре AgVa будет выпускать крупнейший местный автопроизводитель легковых машин Maruti Suzuki.

Аппараты искусственной вентиляции легких критически важны при коронавирусной пандемии. Это ключевой элемент лечения тех людей с COVID-19, у которых тяжелое течение болезни осложняется атипичной пневмонией, часто приводящей к смерти без процедуры ИВЛ.

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