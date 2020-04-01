В Израиле оборудовали ракетный конвейер для производства аппаратов ИВЛ: видео

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Минобороны Израиля переоборудовало ракетный конвейер для производства аппаратов ИВЛ

В Израиле министерство обороны совместно с компанией медтехники Inovytec и аэрокосмической компанией IAI переоборудовали технологическую линию по производству ракет для изготовления аппаратов искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает Deutsche Welle.

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Отмечается, что 30 аппаратов ИВЛ уже переданы министерству здравоохранения.

Министр обороны Нафтали Беннет заявил, что в борьбе против COVID-19 Израиль должен развивать независимый потенциал во всех сферах, поскольку не может оставаться зависимым от поставок из других стран.

По информации на сайте Inovytec, речь идет о портативном приборе размером с автомобильный радиоприемник, который может применяться для вентиляции легких как у детей, так и у взрослых.

В Израиле, по данным министерства здравоохранения, вирусом нового типа SARS-CoV-2 инфицированы 5591 человек, 25 умерли, 226 - выздоровели.

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Теги: Израиль, коронавирус, аппарат ИВЛ
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