Украинские аппараты ИВЛ будут в два раза дешевле импортных - Зеленский

Фото: пресс-служба президента

На заседании под руководством президента Владимира Зеленского обсудили вопрос закупки аппаратов для искусственной вентиляции легких отечественного производства. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

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Президент отметил, что результаты экспертизы показали высокое качество украинских аппаратов ИВЛ - они соответствуют "всем международным стандартам" и будут стоить в два раза дешевле, что позволит "лучше обеспечить больницы".

В Минздраве уже готовятся к закупке порядка 200 аппаратов ИВЛ, они должны быть готовы до конца мая, сообщил глава ведомства Максим Степанов.

Ранее государственный концерн Укроборонпром сообщал, что не сможет быстро восстановить производство аппаратов искусственного дыхания БРИЗ-Т, но готов поделиться чертежами и документами с частниками.

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9 апреля 2020 года в Офисе президента сообщили, что врачей в областях будут учить пользоваться аппаратами ИВЛ в режиме онлайн.

13 апреля у Зеленского пообещали, что "в ближайшие недели больницы получат сотни аппаратов ИВЛ".

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