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Проверяем две украинские разработки аппарата ИВЛ – Зеленский

Проверяем две украинские разработки аппарата ИВЛ – Зеленский - Фото
Аппарат ИВЛ (скриншот из видеозаписи)
13.04.2020, 14:35

У президента Зеленского не назвали компании, но уже пообещали, что "в ближайшие недели больницы получат сотни аппаратов", если их качество одобрят

Сейчас проверяются технические характеристики аппаратов искусственной вентиляции легких двух украинских компаний – критически важной аппаратуры для тяжелых больных коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

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По словам президента Владимира Зеленского, стоимость отечественных аппаратов "в разы меньше, чем зарубежного оборудования". О каких компаниях и приборах речь, не сообщается.

23 марта Укроборонпром заявил, что готов отдать разработку аппарата Бриз-Т частной компании.

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Глава государства добавил, что если показатели качества разработок будут соответствовать зарубежному оборудованию, то якобы уже в ближайшие недели больницы получат "сотни аппаратов".

СПРАВКА. Аппараты искусственной вентиляции легких критически важны при коронавирусной пандемии.  С его помощью в легкие принудительно подается газовая смесь (кислород и сжатый осушенный воздух), чтобы насытить кровь кислородом и удалить из легких углекислый газ. Это ключевой элемент лечения тех людей с COVID-19, у которых тяжелое течение болезни осложняется атипичной пневмонией, часто приводящей к смерти без процедуры ИВЛ.

Тем не менее, некоторые медики в разных странах отмечают: из-за особенности течения COVID-19 интубация на ИВЛ может даже усложнить ситуацию, и призывают использовать аппараты лишь когда все остальное уже испробовано.

Аппараты ИВЛ для помощи при пандемии коронавируса разрабатывают многие компании по всему миру: среди них CERN, Tesla, Virgin Orbit, AgVa Healthcare и другие. Инженеры экстренно пытаются найти дешевые и быстрые решения, которые для некритических больных COVID-19 смогут хотя бы частично заменить дорогие "классические" устройства для больниц.

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Евгений Пилипенко
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укроборонпром пневмония коронавирус COVID-19 ИВЛ
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