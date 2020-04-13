Проверяем две украинские разработки аппарата ИВЛ – Зеленский

Сейчас проверяются технические характеристики аппаратов искусственной вентиляции легких двух украинских компаний – критически важной аппаратуры для тяжелых больных коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.
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По словам президента Владимира Зеленского, стоимость отечественных аппаратов "в разы меньше, чем зарубежного оборудования". О каких компаниях и приборах речь, не сообщается.
23 марта Укроборонпром заявил, что готов отдать разработку аппарата Бриз-Т частной компании.
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Глава государства добавил, что если показатели качества разработок будут соответствовать зарубежному оборудованию, то якобы уже в ближайшие недели больницы получат "сотни аппаратов".
Аппараты ИВЛ для помощи при пандемии коронавируса разрабатывают многие компании по всему миру: среди них CERN, Tesla, Virgin Orbit, AgVa Healthcare и другие. Инженеры экстренно пытаются найти дешевые и быстрые решения, которые для некритических больных COVID-19 смогут хотя бы частично заменить дорогие "классические" устройства для больниц.
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