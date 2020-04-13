Проверяем две украинские разработки аппарата ИВЛ – Зеленский

Аппарат ИВЛ (скриншот из видеозаписи)

Сейчас проверяются технические характеристики аппаратов искусственной вентиляции легких двух украинских компаний – критически важной аппаратуры для тяжелых больных коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

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По словам президента Владимира Зеленского, стоимость отечественных аппаратов "в разы меньше, чем зарубежного оборудования". О каких компаниях и приборах речь, не сообщается.

23 марта Укроборонпром заявил, что готов отдать разработку аппарата Бриз-Т частной компании.

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Глава государства добавил, что если показатели качества разработок будут соответствовать зарубежному оборудованию, то якобы уже в ближайшие недели больницы получат "сотни аппаратов".

СПРАВКА. Аппараты искусственной вентиляции легких критически важны при коронавирусной пандемии. С его помощью в легкие принудительно подается газовая смесь (кислород и сжатый осушенный воздух), чтобы насытить кровь кислородом и удалить из легких углекислый газ. Это ключевой элемент лечения тех людей с COVID-19, у которых тяжелое течение болезни осложняется атипичной пневмонией, часто приводящей к смерти без процедуры ИВЛ.



Тем не менее, некоторые медики в разных странах отмечают: из-за особенности течения COVID-19 интубация на ИВЛ может даже усложнить ситуацию, и призывают использовать аппараты лишь когда все остальное уже испробовано.

Аппараты ИВЛ для помощи при пандемии коронавируса разрабатывают многие компании по всему миру: среди них CERN, Tesla, Virgin Orbit, AgVa Healthcare и другие. Инженеры экстренно пытаются найти дешевые и быстрые решения, которые для некритических больных COVID-19 смогут хотя бы частично заменить дорогие "классические" устройства для больниц.

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