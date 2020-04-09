COVID-19. Специалисты Большого адронного коллайдера разрабатывают аппараты ИВЛ

Коллайдер SuperKEKB (фото - flickr / BHARGAV MANTRAVADI) Фото: flickr / BHARGAV MANTRAVADI

Ученые Европейского центра ядерных исследований (CERN), который обслуживает Большой адронный коллайдер, принялись за разработку аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для борьбы с пандемией коронавируса. Об этом сообщает AFP.

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Уже создан первый прототип. Аппарат дешевле классических моделей и может работать от батарей, солнечных панелей или аварийных генераторов. Его можно использовать в местах с ограниченными ресурсами или нестабильными источниками питания.

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"Мы хотим использовать наши ресурсы и знания, чтобы внести свой вклад в борьбу с пандемией COVID-19", - сказала генеральный директор Фабиола Джанотти.

В лаборатории утверждают, что модель должна быть готова к испытаниям в больницах в течение нескольких недель.

СПРАВКА. В CERN находится Большой адронный коллайдер - гигантская лаборатория в туннеле, пересекающем французско-швейцарскую границу, который является самым мощным в мире ускорителем частиц.

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