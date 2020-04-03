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Во Львове на 3D-принтере начали печатать защитные экраны и переходники для ИВЛ

Во Львове на 3D-принтере начали печатать защитные экраны и переходники для ИВЛ - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
03.04.2020, 14:22

Львовская стартап-школа применила новые технологии, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом: на 3D-принтере будут производить медицинский инвентарь

В рамках борьбы с эпидемией COVID-19 школа при Львовском политехническом университете будет обеспечивать медиков пластиковыми защитными экранами и переходниками для аппаратов искусственной вентиляции легких. Первый заказ - от мэрии Львова - уже поступил. Об этом сообщает пресс-центр Львовского горсовета.

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По словам разработчиков из Tech StartUp School, на изготовление одного экрана тратится около трех часов, переходники делают быстрее. Экраны можно использоваться много раз, они дезинфицируются и намного удобнее пластиковых очков - не травмируют лицо.

Переходники помогут подключать к одному аппарату ИВЛ сразу двух заболевших коронавирусом - при условии, что у пациентов одинаковый объем легких (исходя из возраста больных) и соблюдаются другие показатели. Подобные переходники уже используют в столичных клиниках и применяют в медпрактике за рубежом. 

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  • 23 марта Ляшко заявил, что в Украине есть около 3500 аппаратов ИВЛ.
  • 1 апреля автопроизводитель Lamborghini объявил, что будет изготавливать маски и защитные щитки для медиков.

Читайте также: Бесплатные "аппараты ИВЛ" от Илона Маска непригодны для тяжелых форм коронавируса

Дарья Мостовая
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