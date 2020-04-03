Во Львове на 3D-принтере начали печатать защитные экраны и переходники для ИВЛ

Иллюстративное фото: pixabay.com

В рамках борьбы с эпидемией COVID-19 школа при Львовском политехническом университете будет обеспечивать медиков пластиковыми защитными экранами и переходниками для аппаратов искусственной вентиляции легких. Первый заказ - от мэрии Львова - уже поступил. Об этом сообщает пресс-центр Львовского горсовета.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам разработчиков из Tech StartUp School, на изготовление одного экрана тратится около трех часов, переходники делают быстрее. Экраны можно использоваться много раз, они дезинфицируются и намного удобнее пластиковых очков - не травмируют лицо.

Переходники помогут подключать к одному аппарату ИВЛ сразу двух заболевших коронавирусом - при условии, что у пациентов одинаковый объем легких (исходя из возраста больных) и соблюдаются другие показатели. Подобные переходники уже используют в столичных клиниках и применяют в медпрактике за рубежом.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

23 марта Ляшко заявил, что в Украине есть около 3500 аппаратов ИВЛ.

1 апреля автопроизводитель Lamborghini объявил, что будет изготавливать маски и защитные щитки для медиков.

Читайте также: Бесплатные "аппараты ИВЛ" от Илона Маска непригодны для тяжелых форм коронавируса