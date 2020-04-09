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Врачей в областях будут учить пользоваться аппаратами ИВЛ в режиме онлайн

Врачей в областях будут учить пользоваться аппаратами ИВЛ в режиме онлайн - Фото
Cовещание в Офисе президента (фото - пресс-служба ОП)
09.04.2020, 13:47

В Минздраве сообщили, что скоро заработает информационно-консультационный центр для консультаций врачей в режиме онлайн

В регионах украинских врачей в режиме онлайн будут учить пользоваться аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом шла речь на совещании под председательством президента Владимира Зеленского по борьбе с коронавирусом, сообщает Офис президента.

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По данным Офиса президента, даже получив современные аппараты ИВЛ врачи в регионах часто не умеют ими пользоваться

"Нужно организовать онлайн-уроки. Тогда можно научить врачей в областях очень быстро", - отметил Зеленский.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что вскоре заработает информационно-консультационный центр для консультаций врачей в онлайн-режиме.

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Правительство также должно изменить порядок распределения медицинских средств для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 в больницах.

Зеленский подчеркнул, что в одном из госпиталей Кировограской области - 20 зараженных врачей. "Это только один из примеров. Доставка спецсредств происходит только в опорные больницы, но каждый врач в каждом медучреждении - на передовой, и мы должны обеспечить каждого из них", - сказал президент.

  • 17 марта Кабмин ввел усиленные меры борьбы с коронавирусом в Украине: перечень ограничений.
  • 25 марта Кабмин принял решение продлить карантин до 24 апреля и ввести по всей Украине режим чрезвычайной ситуации

Читайте также: Коронавирус. Сколько больных в больнице и подключены к ИВЛ: статистика Минздрава

Арина Толина
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