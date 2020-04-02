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Коронавирус. Сколько больных в больнице и подключены к ИВЛ: статистика Мизндрава

Коронавирус. Сколько больных в больнице и подключены к ИВЛ: статистика Мизндрава - Фото
Иллюстративное фото: Roman Baluk/EPA
02.04.2020, 13:50

В Минздраве рассказали, сколько больных коронавирусом госпитализировали и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких

В Украине из 804 человек, у которых подтвердили заболевание коронавирусом, госпитализировали почти 50%. Об этом на брифинге сообщил замглавы Минздрава и главный санитарный врач Виктор Ляшко

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"398 человек госпитализировали в заведения здравоохранения. Остальные находятся на амбулаторном лечении. Среди госпитализированных - 20 детей и 26 медработников", - рассказал Ляшко.

К аппарату искусственной вентиляции легких подключили одного человека с коронавирусом. 

  • По состоянию на 10:00 2 апреля в Украине зафиксировано 804 случая COVID-19, 20 из них летальные, выздоровели 13 пациентов.
  • В Днепре выкопали 600 могил под возможное захоронение умерших от заболевания COVID-19.
  • В Минздраве объяснили, чем опасны клапанные респираторы для окружающих.

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Владислав Сердюк
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