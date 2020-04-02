Коронавирус. Сколько больных в больнице и подключены к ИВЛ: статистика Мизндрава

В Украине из 804 человек, у которых подтвердили заболевание коронавирусом, госпитализировали почти 50%. Об этом на брифинге сообщил замглавы Минздрава и главный санитарный врач Виктор Ляшко.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"398 человек госпитализировали в заведения здравоохранения. Остальные находятся на амбулаторном лечении. Среди госпитализированных - 20 детей и 26 медработников", - рассказал Ляшко.
К аппарату искусственной вентиляции легких подключили одного человека с коронавирусом.
Читайте также: Кабмин намерен усилить карантин: запретить гулять по паркам и ходить без масок