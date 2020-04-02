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Минздрав назвал опасность клапанного респиратора для окружающих

Минздрав назвал опасность клапанного респиратора для окружающих - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
02.04.2020, 12:55

В Минздраве объяснили, чем опасны клапанные респираторы для окружающих

Респираторы с клапанами выдоха защищают только человека, который носит такой респиратор. Об этом на брифинге заявил замглавы Минздрава и главный санврач Виктор Ляшко.

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"Клапан выдоха позволяет достаточно быстро и качественно, однонаправленным потоком, выделяться большому количеству воздушного потока, который может содержать возбудитель инфекционной болезни", - заявил Ляшко.

Также Ляшко напомнил, что маска не защищает человека, однако "выделение биологического материала, который может содержать возбудитель, уменьшается, и не достигает полутора метра, а может выделяться не более чем на 10-15 сантиметров": "Поэтому, если не соблюдается социальная изоляция, маска на лице человека, еще возможно без симптомов, но может быть инфицированного, снижает риски заражения других". 

  • По состоянию на 10:00 2 апреля в Украине зафиксировано 804 случая COVID-19, 20 из них летальные, выздоровели 13 пациентов.
  • В Днепре выкопали 600 могил под возможное захоронение умерших от заболевания COVID-19.

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Владислав Сердюк
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Виктор Ляшко коронавирус COVID-19 респиратор с клапаном медицинская маска
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