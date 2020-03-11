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Зеленский назначил экс-военного прокурора главой Сумской ОГА

Зеленский назначил экс-военного прокурора главой Сумской ОГА - Фото
Роман Грищенко (фото - 0564.ua)
11.03.2020, 16:05

Президент Зеленский назначил Романа Грищенко главой Сумской облгосадминистрации. Он заменил на должности Ирину Купрейчик

Роман Грищенко назначен новы главой Сумской облгосадминистрации. Об этом говорит в указе президента Владимира Зеленского №74/2020.

Ранее Грищенко работал прокурором в военной прокуратуре Харьковского гарнизона.

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В декларации за 2019 год Грищенко указал, что владеет квартирой в Харькоев и земельным участком в Николаеве. За прошлый год получил 673 197 гривень зарплаты. Имеет 970 000 гривень и $28 000 наличными. Ездин на Toyota Land Cruiser Prado 2008 года выпуска, который приобрел в 2018 году за 410 000 гривень.

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Марк Сировой
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Владимир Зеленский Сумы ОГА облгосадминистрация Ирина Купрейчик роман грищенко
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