Зеленский назначил экс-военного прокурора главой Сумской ОГА

Роман Грищенко (фото - 0564.ua)

Роман Грищенко назначен новы главой Сумской облгосадминистрации. Об этом говорит в указе президента Владимира Зеленского №74/2020.

Ранее Грищенко работал прокурором в военной прокуратуре Харьковского гарнизона.

Подпишитесь на наши новости в Telegram: проверенные факты, только важное

В декларации за 2019 год Грищенко указал, что владеет квартирой в Харькоев и земельным участком в Николаеве. За прошлый год получил 673 197 гривень зарплаты. Имеет 970 000 гривень и $28 000 наличными. Ездин на Toyota Land Cruiser Prado 2008 года выпуска, который приобрел в 2018 году за 410 000 гривень.

Читайте также: Третий с лета 2019 года. У Киевской ОГА новый глава: Зеленский назначил Володина