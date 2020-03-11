Третий с лета 2019 года. У Киевской ОГА новый глава: Зеленский назначил Володина

Василий Володин (фото - kievvlast.com.ua)

Новым главой Киевской государственной областной администрации взамен уволенного сегодня Алексея Чернышова временно назначен Василий Володин. Соответствующий указ президента Владимира Зеленского №76/2020 опубликован на сайте главы государства.

Статус 40-летнего Володина, бывшего и. о. гендиректора Электронмаша, - "временно исполняющий обязанности председателя КОГА".

В октябре 2019 года с должности руководителя Киевской ОГА уволился Михаил Бно-Айриян, которого назначили 10 июля. На его место пришел Чернышов.

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