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Третий с лета 2019 года. У Киевской ОГА новый глава: Зеленский назначил Володина

Третий с лета 2019 года. У Киевской ОГА новый глава: Зеленский назначил Володина - Фото
Василий Володин (фото - kievvlast.com.ua)
11.03.2020, 10:15

В прошлом Василий Володин занимал должность генерального директора завода Электронмаш. Позднее, при Алексее Чернышове, был назначен замглавы КОГА.

Новым главой Киевской государственной областной администрации взамен уволенного сегодня Алексея Чернышова временно назначен Василий Володин. Соответствующий указ президента Владимира Зеленского №76/2020 опубликован на сайте главы государства.

Статус 40-летнего Володина, бывшего и. о. гендиректора Электронмаша, - "временно исполняющий обязанности председателя КОГА". 

В октябре 2019 года с должности руководителя Киевской ОГА уволился Михаил Бно-Айриян, которого назначили 10 июля. На его место пришел Чернышов

Новость дополняется...

Евгений Пилипенко
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