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Чернышов стал новым губернатором Киевской области: кто это такой

Чернышов стал новым губернатором Киевской области: кто это такой - Фото
Алексей Чернышов (фото - URE Club)
28.10.2019, 15:06

Бизнесмен пришел на госслужбу после карьеры в IT-отрасли и бизнеса в сфере недвижимости/девелопмента

Новым главой Киевской государственной областной администрации стал уроженец Харькова Алексей Чернышов. Соответствующий указ президента Владимира Зеленского №777/2019 опубликован на сайте главы государства.

Кандидатуру 42-летнего Чернышова и еще назначение еще пяти председателей областей Кабмин согласовал еще 20 октября. В тот же день с должности председателя КиевОГА ушел в отставку Михаил Бно-Айриян. Указ №776/2019 о его увольнении Зеленский подписал сегодня.

Родился в Харькове, там же учился школе и получил высшее образование в Харьковском гуманитарном университете "Народная украинская академия" (экономика предприятия). С 1996 по 2002 год учился в Киеве Национальном юридическом университете им. Ярослава Мудрого (правоведение). Работал в Telesens: разработка системного ПО для телекоммуникационного бизнеса.

В начале 2000-х годов начал сотрудничать с концерном АВЭК (учредитель - харьковский бизнесмен/политик Александр Фельдман), где вскоре стал вице-президентом и затем президентом. Был также главой набсовета концерна. С 2012-го занялся инвестбизнесом. Женат, имеет двух сыновей. 

Является конечным бенефициаров восьми компаний, причем в 2018-м он получил более двух миллионов гривень доходов от своих иностранных фирм, еще около 25 млн грн от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав.

В банке у чиновника лежит: ~200 000 грн, >$1000 и 60 000 евро, в наличных - $750 000. У жены - $115 000 наличности, а также около 30 000 евро и 60 000 грн в банке. У Чернышова есть кредит в банке более чем на 100 000 грн.

Владеет киевской квартирой (более 200 кв. м, купил в 2013-м за более чем 5 млн грн), земельным участком (более 1400 кв. м в селе Романков) и домом там же (330 квадратов). У жены квартира 45 кв. м в Никополе. В семье - Range Rover Autobiography (2018), Mercedes-Benz S500 (2010), Skoda Octavia A5 (2010), Range Rover (2010), несколько элитных наручных часов - Patek Philippe, Ulysse Nardin и Rolex, напольные Нoward Miller и настенные Erwin Sattler. Есть у Чернышова и коллекция из 30 картин живописи ХХ века.

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Михаил Бно-Айриян алексей чернышов КиевОГА
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