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Кернес умер. Кто теперь будет руководить Харьковом – разъяснение ОПОРА

17.12.2020, 11:00
Кернес умер. Кто теперь будет руководить Харьковом – разъяснение ОПОРА - Фото
Геннадий Кернес (фото - пресс-служба Харьковского горсовета)

Горсовет Харькова должен досрочно прекратить полномочия умершего мэра Геннадия Кернеса, а Верховная Рада – назначить новые выборы. Это объяснил в Facebook аналитик общественной сети ОПОРА Александр Клюжев.

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По его словам, алгоритм такой:

1. Горсовет принимает решение, что берет к сведению факт смерти мэра. С этого момента полномочия городского главы прекращаются досрочно;

2. Верховная Рада не позже чем через 90 дней после решения горсовета назначает новые выборы.

Директор ОПОРА Ольга Айвазовская добавила, что, по закону, функции мэра в случае его смерти исполняет секретарь горсовета (в Харькове им сейчас является экс-первый заместитель Кернеса Игорь Терехов). Не позже чем через 15 дней и. о. мэра должен обратиться к Верховной Раде с ходатайством о назначении мэра.

В то же время Клюжев и Айвазовская пишут, что на практике процесс назначения новых выборов может затягиваться. Это связано с тем, что горсовет должен получить копию документа о смерти мэра, а также потенциальным затягиванием окончательного решения в парламенте, считает Клюжев. Подобная ситуация уже была в Луцке: после смерти мэра Николая Романюка в 2017-м его функции до 2020-го выполнял секретарь горсовета Григорий Пустовит.

LIGA.net пыталась дозвониться в Харьковский горсовет с просьбой рассказать о дальнейших действиях, однако там так и не ответили.

Нынешний секретарь горсовета Харькова Игорь Терехов уже написал в Faceboоk, что вместе с командой будет "продолжать дело Кернеса".

С его профайла на сайте ЧЕСНО известно, что Терехов работал с 1994-го в ЗАО "Промышленная компания" Укркондиционер ", в 1997-м был назначен гендиром ОАО "Харьковский завод" Кондиционер ". Карьеру в органах власти начал с 1999 года, он уже был:

  • начальником управления по вопросам предпринимательства и управления потребительского рынка горсовета (1999 – 2006);
  • экономическим советником руководства ХОГА (2006);
  • замглавы ХОГА (2007);
  • заместителем мэра (с 2010) и первым заместителем мэра (с 2015);
  • депутатом горсовета 7 созыва (избран от партии Возрождение), членом постоянной комиссии по вопросам планирования, бюджета и финансов;
  • руководителем фракции Оппозиционный блок – доверяй делам в горсовете 7 созыва.

Также в 2006 году баллотировался в Верховную Раду от блока Наша Украина, но в парламент не прошел. На местных выборах 2020-го стал депутатом горсовета 8 созыва (второй номер в списке Блока Кернеса – Успешный Харьков).

ЧЕСНО также утверждает, что за время каденции Терехов пропустил более 50% сессий своей комиссии, а в 2020 году гречкосеял, раздавал паски, брендированные его именем.

Читайте также разбор от LIGA.netКак устроено Харьковское царство, которое построил Кернес

Марк Сировой
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