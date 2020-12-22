UA

"В марте можем не успеть". В Слуге народа объяснили, когда могут пройти выборы в Харькове

22.12.2020, 09:45
Александр Корниенко (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Выборы мэра Харькова после смерти Геннадия Кернеса могут состояться лишь в марте или октябре, однако Рада может не успеть назначить их на март. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал глава партии Слуга народа Александр Корниенко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Он объяснил, что, по закону, новые выборы могут пройти в последнее воскресенье марта или октября.

"Могу предположить, что на 28 марта мы, скорее всего, не попадаем, потому что вряд ли успеем пройти все процедуры. Выборы объявляются за 60 дней – это конец января, до этого момента у нас всего лишь одна сессия, одна пленарная неделя", – сказал он.

Читайте также: Терехов обратится к Раде за перевыборами в Харькове "по закону". Это 15 дней после смерти

СПРАВКА. По закону, и.о. мэра (секретарь горсовета) должен в течение 15 дней со дня смерти главы города направить обращение в Раду, которая в свою очередь должна не позже чем через 90 дней после обращения назначить новые выборы. Однако на практике этот процесс может затягиваться вплоть до следующих плановых выборов, как это было в Луцке в 2017-2020 годах.

Читайте также: "Пауки договорились". Кто и как будет управлять Харьковом после смерти Кернеса

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Методолог 1С
Киев Sport Life
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Консультант 1С
Киев Sport Life
Разместить вакансию
Слуга народа выборы Харьков мэр геннадий кернес Александр Корниенко игорь терехов

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Частный космос: Есть ли в Украине шанс для своих Илонов Масков

Партнерский проектЧастный космос: Есть ли в Украине шанс для своих Илонов Масков
 