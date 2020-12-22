"В марте можем не успеть". В Слуге народа объяснили, когда могут пройти выборы в Харькове

Выборы мэра Харькова после смерти Геннадия Кернеса могут состояться лишь в марте или октябре, однако Рада может не успеть назначить их на март. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал глава партии Слуга народа Александр Корниенко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Он объяснил, что, по закону, новые выборы могут пройти в последнее воскресенье марта или октября.

"Могу предположить, что на 28 марта мы, скорее всего, не попадаем, потому что вряд ли успеем пройти все процедуры. Выборы объявляются за 60 дней – это конец января, до этого момента у нас всего лишь одна сессия, одна пленарная неделя", – сказал он.

Читайте также: Терехов обратится к Раде за перевыборами в Харькове "по закону". Это 15 дней после смерти

СПРАВКА. По закону, и.о. мэра (секретарь горсовета) должен в течение 15 дней со дня смерти главы города направить обращение в Раду, которая в свою очередь должна не позже чем через 90 дней после обращения назначить новые выборы. Однако на практике этот процесс может затягиваться вплоть до следующих плановых выборов, как это было в Луцке в 2017-2020 годах.

Читайте также: "Пауки договорились". Кто и как будет управлять Харьковом после смерти Кернеса

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.