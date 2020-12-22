"В марте можем не успеть". В Слуге народа объяснили, когда могут пройти выборы в Харькове
Выборы мэра Харькова после смерти Геннадия Кернеса могут состояться лишь в марте или октябре, однако Рада может не успеть назначить их на март. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал глава партии Слуга народа Александр Корниенко.
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Он объяснил, что, по закону, новые выборы могут пройти в последнее воскресенье марта или октября.
"Могу предположить, что на 28 марта мы, скорее всего, не попадаем, потому что вряд ли успеем пройти все процедуры. Выборы объявляются за 60 дней – это конец января, до этого момента у нас всего лишь одна сессия, одна пленарная неделя", – сказал он.
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- 17 декабря Кернес умер из-за осложнений после COVID-19. Похороны и прощание с мэром запланированы на 23 декабря.
- Сейчас его обязанности выполняет секретарь горсовета Игорь Терехов. Он заверяет, что не будет затягивать с обращением в Раду о назначении новых выборов.
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