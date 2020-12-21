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Секретарь горсовета Харькова пообещал не затягивать с обращением о выборах нового мэра

21.12.2020, 14:52
Секретарь горсовета Харькова пообещал не затягивать с обращением о выборах нового мэра - Фото
Игорь Терехов и Геннадий Кернес (фото - facebook.com/igor.terehov.kh)

Секретарь городского совета Харькова Игорь Терехов пообещал обратиться к Верховной Раде о назначении выборов мэра города. Об этом он заявил сегодня, 21 декабря, на пресс-конференции.

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По словам Терехова, до похорон умершего 17 декабря мэра Харькова Геннадия Кернеса "не о чем говорить". В то же время он заявил, что подпишет обращение в Раду о перевыборах в установленный законом срок.

По закону секретарь горсовета в случае смерти мэра должен в течение 15 дней обратиться к парламенту с просьбой назначить выборы.

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Денис Юдин
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