Секретарь горсовета Харькова пообещал не затягивать с обращением о выборах нового мэра

Секретарь городского совета Харькова Игорь Терехов пообещал обратиться к Верховной Раде о назначении выборов мэра города. Об этом он заявил сегодня, 21 декабря, на пресс-конференции.

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По словам Терехова, до похорон умершего 17 декабря мэра Харькова Геннадия Кернеса "не о чем говорить". В то же время он заявил, что подпишет обращение в Раду о перевыборах в установленный законом срок.

По закону секретарь горсовета в случае смерти мэра должен в течение 15 дней обратиться к парламенту с просьбой назначить выборы.

23 декабря состоятся похороны Кернеса.

Сегодня, 21 декабря, Терехов заявил, что дал распоряжение подобрать место для памятника Кернесу.

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Денис Юдин

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