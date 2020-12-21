В Харькове распорядились готовить памятник Кернесу. Еще будет метро его имени и улица

В Харькове уже дали распоряжение архитекторам подбирать место для памятника умершему мэру Геннадию Кернесу. Также планируется назвать его именем улицу и метро, сообщил на брифинге секретарь горсовета Харькова Игорь Терехов.

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"Сегодня я дал задание архитекторам, чтобы мне подготовили несколько локаций, где можно поставить этот памятник. Мы этот вопрос вынесем на обсуждение, когда будут готовы локации, несколько уже есть", – сказал он.

По словам Терехова, пока непонятно, каким будет памятник, ведь насчет его вида есть разные мнения, в том числе и у семьи умершего мэра.

Кроме того, он считает "святым долгом" присвоить имя Кернесу улице или проспекту. Однако он отметил, что для этого нужно решение топонимической комиссии.

Также Терехов выступил с инициативой назвать именем Кернеса станцию метро. "Мы пока не будем пока говорить: будет ли это новая станция или переименуют. Но то, что она появится – это наш святой долг", – сказал чиновник.

17 декабря Кернес умер из-за осложнений после COVID-19. Похороны и прощание с мэром запланированы на 23 декабря.

Сейчас обязанности Кернеса выполняет Терехов. По закону, он должен в 15-дневный срок направить обращение в Раду, которая в свою очередь должна не позже чем через 90 дней назначить новые выборы. Однако на практике этот процесс может затягиваться вплоть до следующих плановых выборов, как это было в Луцке.

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Марк Сировой

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