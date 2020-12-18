В горсовете Харькова сообщили, когда состоятся похороны Кернеса

Церемония прощания и похороны мэра Харькова Геннадия Кернеса, который умер в берлинской клинике после заболевания COVID-19, состоятся 23 декабря. Об этом агентству Интерфакс-Украина сообщил секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов.

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Прощание в Кернесом состоится в фойе оперного театра с 9:00 до 13:00. Похоронят мэра на аллее почетных харьковчан на городском кладбище №2. Планируется, что похороны могут состояться во вторник, среду или, максимум, в четверг, сообщили в горсовете.

По словам Терехова, доступ на отпевание Кернеса, которое состоится в Благовещенском соборе, будет ограничен из-за коронавируса.

Вчера бизнесмен и соратник мэра Харькова Павел Фукс сообщил о смерти Кернеса – организм не справился с осложнениями после коронавируса.

В Харькове объявили трехдневный траур.

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Вадим Ребрина

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